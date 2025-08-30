Moje nová sestava: Nejlepší Mac mini s M4 a 2x Apple Pro Display XDR

Před pěti lety, v době, kdy již Apple nabízel své první procesory M1, jsem sáhl po posledním vyráběném iMacu s procesorem od Intelu. Konkrétně se jednalo o iMac i9 s 10 jádry, 128 GB RAM, 1TB SSD a Radeon Pro 5700 XT 16 GB. I přesto, že to bylo v té době to nejlepší, co Apple nabízel, byla to z dnešního pohledu chyba, za kterou jsem celkem draze zaplatil. Proto jsem také čekal dlouhých pět let, než jsem se rozhodl přejít na novou sestavu. Problém, proč mi výběr trval tak dlouho, byl v tom, že už 20 let používám dva displeje – vždy v podobě iMacu a k němu připojeného externího displeje od Applu, posledních pět let v podobě Apple XDR Display Pro.
Nový iMac se mi však nelíbí, a tak jsem nakonec dal přednost Macu mini s dvojicí Apple Pro Display XDR. Naštěstí jsem jeden již měl, a tak investice nebyla až tak šílená, jako kdybych musel pořizovat vše najednou. Sáhl jsem po tom nejlepším, co Apple nabízí s klasickou M4, což znamená M4 s 10jádrovým CPU, 10jádrovým GPU, 32 GB jednotné paměti a 2TB SSD úložištěm. Chvíli jsem přemýšlel nad M4 Pro, ale i ti, kteří tento procesor umí využít, většinou ve svých hodnoceních říkají, že úspora času při renderování nějakého videa je taková, že zatímco na M4 trvá renderování 10 minut, na M4 Pro je to 9 minut a 45 vteřin. Navíc v mém případě by využití bylo naprosto nulové, proto jsem se rozhodl pro klasickou verzi procesoru M4. Počítač Mac mini včetně veškeré kabeláže a všech připojených zařízení s výjimkou monitorů a reproduktorů bude připevněn ke spodní straně desky stolu, a to pomocí držáku vytištěného na 3D tiskárně, k čemuž se dostaneme v samostatném článku.
Dlouho jsem přemýšlel, zda opravdu sáhnout po dvojici XDR displejů, a když už jsem si říkal, že mi zkrátka bude stačit jedno XDR, které už mám, a k němu Studio Display, objevila se nabídka na XDR, která se neodmítá. Má aktuální sestava tedy vypadá tak, že mám k Macu mini M4 připojené dva Apple Pro Display XDR. O reprodukci zvuku se i nadále starají KEF LS50 Wireless II, které upřímně řečeno nemám žádný důvod měnit. Konečně jsem si také díky přechodu na procesor od Applu mohl pořídit Magic Keyboard s Touch ID a k tomu jsem po pěti letech sáhl také po nové Magic Mouse, aby bylo vše fresh. Poslední novinkou v mé sestavě je pak také externí disk. Kromě iCloudu zálohuji také přes Time Machine na externí disk, ale ten dosavadní měl pouze 1TB, a k Macu mini s 2TB jsem proto sáhl také po novém 2TB externím disku, a to v podobě SanDisk Extreme Pro s USB 4. Chápu, že kdybych chtěl maximální rychlost, musím sáhnout po něčem s Thunderbolt portem, ovšem disk mi slouží pouze na zálohování a nějaké ty vteřinky honit nepotřebuju.
Vzhledem k tomu, že znám lidi, kteří mají Apple monitory 15 let, a sám mám doma ještě stále bez problémů funkční Apple Thunderbolt Display, který má také 15 let, tak věřím, že mám sestavu, která mi vydrží dlouhé roky a jediné, co budu dělat, je po pár letech měnit Mac mini, kdy z M4 přejdu například na M8 a tak podobně. Celkově tedy již následující investice do aktualizace sestavy nebudou příliš vysoké. Pokud bych neměl možnost sehnat Apple Pro Display XDR a Mac mini za opravdu dobrou cenu, asi bych do této sestavy nešel, protože její cena se za 2× Pro Stand, 2× Pro Display XDR, Mac mini, Magic Keyboard s Touch ID a Magic Mouse pohybuje na hranici 400 000 Kč. Mně se nakonec podařilo dát vše dohromady za zhruba 230 000 Kč bez DPH. Za tu cenu si myslím, že se jedná o opravdu jedinečnou sestavu, která bohatě přesahuje veškeré mé nároky.