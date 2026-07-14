Telefony musí mít v EU vyměnitelnou baterii. Proč má iPhone výjimku?

Internetem se v posledních týdnech znovu šíří tvrzení, že Apple bude muset kvůli novým pravidlům Evropské unie začít od roku 2027 prodávat iPhony s jednoduše vyměnitelnou baterií. Některé příspěvky dokonce tvrdí, že evropské iPhony dostanou odnímatelný zadní kryt podobně jako staré mobilní telefony. Nic takového se ale nechystá a změna se nebude týkat ani letošní generace iPhone 18.
Apple má letos na podzim představit novou řadu iPhone 18, jejíž součástí budou mimo jiné modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Očekává se také příchod prvního skládacího iPhone, který bývá označován jako iPhone Ultra. Přestože se nová evropská pravidla rychle blíží, žádný z těchto telefonů by kvůli nim neměl dostat snadno odnímatelný zadní kryt ani baterii, kterou by bylo možné během několika sekund vyjmout.
Evropská unie skutečně mění pravidla pro baterie
Na celé zprávě je jedna důležitá pravdivá část. Evropská unie skutečně přijala nová pravidla, která se týkají baterií ve smartphonech, mobilních telefonech a tabletech. Od roku 2027 mají výrobci umožnit jednodušší výměnu baterie tak, aby kvůli ní uživatel nemusel používat specializované nástroje nebo podstupovat nepřiměřeně složitý servisní zásah.
Právě odtud vzniklo tvrzení, že se do Evropy vrátí telefony s odnímatelnými zadními kryty. Evropská pravidla ale obsahují důležitou výjimku, která se týká moderních prémiových smartphonů.
Apple už podmínky výjimky splňuje
Výrobce nemusí nabídnout jednoduše vyjímatelnou baterii v případě, že jeho zařízení splňuje stanovené požadavky na životnost baterie a odolnost proti vodě a prachu. Baterie musí mít po 500 úplných nabíjecích cyklech alespoň 83 % své původní kapacity a po 1 000 cyklech nejméně 80 %. Telefon zároveň musí splňovat minimálně stupeň ochrany IP67.
Moderní iPhony tyto požadavky splňují, případně překračují. Apple proto nemusí zásadně měnit konstrukci svých telefonů ani připravovat speciální evropské verze s odnímatelnými zády.
iPhone 18 Pro kvůli EU žádnou revoluci nezažije
To je důležitá zpráva zejména v souvislosti s letošní generací iPhone 18. Apple může pokračovat v současném konstrukčním řešení také u modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, aniž by musel kvůli evropským předpisům přidávat odnímatelný kryt baterie.
Totéž by mělo platit také pro ostatní telefony, které Apple letos představí. Pokud budou splňovat požadavky na životnost baterie a odolnost, nové evropské předpisy nebudou důvodem k zásadní změně jejich konstrukce.
Pro Apple je přitom zachování současného řešení důležité. Pevně uzavřená konstrukce usnadňuje dosažení vysoké odolnosti proti vodě a prachu a zároveň umožňuje efektivněji využít omezený prostor uvnitř telefonu.
Důvodem, proč se téma v posledních dnech znovu objevilo, je Nintendo Switch 2. Nintendo má pro evropský trh připravit upravenou verzi konzole, která nabídne uživatelsky vyměnitelnou baterii. Switch 2 ale podléhá jiným evropským pravidlům než smartphony a tablety. Právě proto nelze situaci kolem konzole automaticky vztahovat na Apple, Samsung nebo Google.
Staré telefony s odnímatelným krytem se kvůli EU nevrátí
Majitelé iPhonů se tedy nemusí připravovat na návrat konstrukce známé z mobilních telefonů před dvaceti lety. Apple nebude muset v roce 2027 začít prodávat evropské iPhony s plastovým odnímatelným krytem ani baterií, kterou lze jednoduše vytáhnout rukou.
Pokud budou iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a další nové modely splňovat stanovené požadavky na životnost baterie a odolnost proti vodě a prachu, Apple může pokračovat prakticky stejným způsobem jako doposud. Virální tvrzení o speciálních evropských iPhonech s odnímatelnou baterií tak vycházejí ze skutečné legislativy, ale ignorují její nejdůležitější část – výjimku, kterou moderní iPhony splňují.