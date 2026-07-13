Unikl jeden z největších LEGO Harry Potter setů všech dob! Nové Ministerstvo kouzel má mít téměř 3 500 dílků

Pokud patříte mezi fanoušky LEGO Harry Pottera, zbystřete. Internetem se totiž šíří další velmi zajímavý únik, který odhaluje první detaily chystaného sběratelského setu 76476 Ministry of Magic nebo chcete-li Ministerstva kouzel. A pokud se informace potvrdí, máme se skutečně na co těšit. Novinka totiž má patřit k vůbec největším LEGO Harry Potter setům, které kdy dánská společnost uvedla na trh.
Podle zveřejněných informací by měl set nabídnout úctyhodných 3 491 dílků, více než 10 minifigurek a třípatrovou konstrukci, která ztvární jednu z nejikoničtějších lokací kouzelnického světa. Na americký trh má dorazit za 450 dolarů, přičemž vydání je údajně naplánováno na 1. září. Samozřejmě je však potřeba připomenout, že LEGO zatím nic oficiálně nepotvrdilo, a proto je vhodné brát všechny informace s určitou rezervou.
Takto vypadá původní LEGO Ministerstvo kouzel
Jeden z největších Potter setů vůbec
Pokud se ale uvedené údaje ukážou jako pravdivé, půjde o jeden z největších LEGO Harry Potter setů všech dob. Počtem dílků sice nepřekoná absolutní rekordmany celé série, přesto se bez problémů zařadí mezi její největší a nejvýraznější modely. Už samotná velikost navíc naznačuje, že LEGO připravuje propracovanou stavebnici určenou především dospělým fanouškům a sběratelům.
Ministerstvo kouzel přitom patří mezi nejvýznamnější místa celé ságy. Objevilo se v několika filmech i knihách a odehrála se zde řada zásadních scén včetně Harryho soudu nebo velkého střetu na konci Fénixova řádu. Není proto divu, že si fanoušci jeho velké a detailní zpracování přáli už dlouhé roky.
Na první skutečné fotografie setu si budeme muset ještě počkat, už nyní ale novinka vypadá mimořádně slibně. Pokud LEGO skutečně nabídne propracované interiéry, velké množství minifigurek a věrné zpracování celé budovy, mohl by se z Ministerstva kouzel stát jeden z nejžádanějších LEGO Harry Potter setů posledních let. Teď už zbývá jen čekat, kdy jej LEGO představí oficiálně.