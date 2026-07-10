LEGO chystá obří Tower Bridge! Na internet unikly první fotografie očekávané stavebnice

Fanoušci LEGO Architecture mají podle všeho další důvod k radosti. Internetem totiž začaly kolovat vůbec první fotografie připravovaného modelu slavného londýnského Tower Bridge, který by měl dorazit do obchodů už letos v srpnu. A pokud jsou dosavadní informace správné, čeká nás jedna z největších a nejpropracovanějších architektonických stavebnic, jaké kdy LEGO představilo.
Uniklý snímek ukazuje most v celé jeho kráse včetně charakteristických dvou věží, modrého zavěšení i otevírací střední části. Na první pohled je navíc patrné, že nejde jen o modernizaci starší stavebnice, ale o zcela nové zpracování s výrazně vyšší úrovní detailů. Model působí podstatně realističtěji a míří především na dospělé fanoušky LEGO i milovníky architektury. Bohužel, uniklý snímek je k dispozici ve velmi špatné kvalitě. Zkusili jsme jej proto pomocí AI zlepšit, abyste si jej mohli v galerii lépe prohlédnout. Je nicméně třeba upozornit na to, že se jedná skutečně o AI vylepšení, které se nemusí 100% shodovat s orignálem.
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Legenda Londýna se vrací v nové podobě
Tower Bridge patří mezi nejznámější stavby světa a v nabídce LEGO už se v minulosti objevil. Tentokrát ale podle všeho dostane zcela nové zpracování odpovídající současným standardům řady Architecture. Podle dosavadních úniků má stavebnice nabídnout přibližně 3 745 dílků, což z ní udělá jeden z největších modelů celé série. Z fotografie, byť v bídné kvalitě, je navíc patrné, že designéři si dali záležet na věžích, fasádách i systému zavěšení mostu, který působí velmi věrně skutečné předloze. Pokud se informace potvrdí, stavebnice by měla zamířit do prodeje už 1. srpna. Cena se má pohybovat okolo 300 dolarů, některé zdroje pak zmiňují doporučenou cenu 349,99 dolarů v závislosti na trhu. LEGO zatím model oficiálně nepředstavilo, takže je potřeba brát všechny informace s určitou rezervou.
Další velký hit pro sběratele?
Řada LEGO Architecture v posledních letech míří stále více na dospělé stavitele, kteří hledají především výstavní modely. Nový Tower Bridge do této filozofie zapadá naprosto dokonale. Už první fotografie naznačují, že půjde o stavebnici, která bude na poličce působit velmi efektně a díky své velikosti se stane dominantou každé sbírky. Na oficiální představení si sice ještě budeme muset chvíli počkat, pokud se ale uniklé fotografie i dosavadní informace potvrdí, mají fanoušci LEGO Architecture rozhodně na co se těšit. Tower Bridge totiž vypadá jako jeden z nejambicióznějších architektonických modelů, které LEGO v posledních letech připravilo.