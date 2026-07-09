Apple potěší miliony lidí po celém světě. Na nás ale znovu úplně zapomněl

Apple pokračuje v rozšiřování jazykové podpory napříč svými systémy a iOS 27 nebude výjimkou. Nejnovější beta verze totiž odhalila, že aplikace Překladač dostane hned devět nových jazyků a jazykových variant. Celkový počet podporovaných jazyků se tak zvýší z dosavadních 21 na rovných 30. Bohužel, čeština či slovenština ve výčtu stále chybí, stejně jako spousta dalších jazyků. Přesto však jde o další důkaz, že Apple na své překladové službě aktivně pracuje. Je proto možné, že se v budoucnu dočkáme i dalších jazyků, po kterých uživatelé dlouhodobě volají.
Mezi nově podporované jazyky a varianty patří dánština, hebrejština, malajština, norština Bokmål, portugalština (Portugalsko), švédština, španělština pro USA, španělština pro Mexiko a také kantonská čínština v tradičním zápisu. Apple tak pokračuje ve strategii postupného rozšiřování jazykové nabídky nejen v Překladači, ale i v dalších částech systému.
Na jazycích pracuje komplexně
Novinky přichází jen několik měsíců poté, co Apple přidal další jazyky do App Store Connect a na letošní WWDC představil řadu vylepšení klávesnice pro vícejazyčné uživatele. iOS 27 například přinese lepší podporu afrikánštiny, zuluštiny, jazyka Guaraní nebo několika domorodých jazyků. Rozšíření aplikace Překladač je tak dalším krokem, kterým se Apple snaží své systémy zpřístupnit většímu počtu uživatelů po celém světě.
Apple Překladač se od svého uvedení v roce 2020 postupně proměnil v plnohodnotný nástroj pro překlad textu i mluveného slova, přičemž řadu funkcí zvládá zpracovávat přímo v zařízení bez nutnosti připojení k internetu. S každou další aktualizací se navíc stává zajímavější alternativou ke konkurenčním překladovým službám a iOS 27 tento trend zjevně ještě posílí.