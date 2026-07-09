Tento kód odhalí, jestli váš iPhone někdo sleduje

iPhone v sobě ukrývá několik speciálních kódů, které se zadávají přímo do aplikace Telefon. Některé zobrazí technické informace, jiné pomohou zjistit stav přesměrování hovorů nebo zapnout a vypnout čekání hovorů. Ne všechny fungují u každého operátora, ale vyzkoušet je můžete během pár sekund. Stačí otevřít aplikaci Telefon, přepnout se na číselník, zadat konkrétní kód a stisknout zelené tlačítko pro volání. U některých kódů se výsledek zobrazí hned, u jiných záleží na podpoře operátora.
Field Test Mode
- Kód: *3001#12345#*
Tento kód otevře takzvaný Field Test Mode. Jde o technickou obrazovku, která ukazuje podrobnější informace o mobilní síti, ke které je iPhone připojený. Může se hodit například ve chvíli, kdy chcete zjistit přesnější sílu signálu nebo ověřit, jak se telefon chová v konkrétním místě.
Zobrazení IMEI
- Kód: *#06#
Po zadání tohoto kódu iPhone zobrazí své identifikační číslo IMEI. To se může hodit při reklamaci, komunikaci s operátorem, ověření zařízení nebo v situaci, kdy je telefon ztracený či odcizený.
Skrytí čísla při hovoru
- Kód: #31#telefonní číslo
Tento kód umožňuje skrýt vaše telefonní číslo při jednom konkrétním hovoru. Za kód stačí doplnit číslo, na které chcete volat. Funkce závisí na operátorovi a nemusí fungovat ve všech zemích nebo u všech tarifů.
Kontrola přesměrování hovorů
- Kód: *#21#
Kód zobrazí, zda máte aktivní bezpodmínečné přesměrování hovorů. Jinými slovy ukáže, jestli jsou vaše hovory automaticky přesměrovány na jiné číslo. Hodí se jako rychlá kontrola, pokud máte podezření, že se hovory nechovají běžně.
Stav čekání hovorů
- Kód: *#43#
Tímto kódem zjistíte, zda je na vašem iPhonu aktivní služba čekání hovorů. Pokud je zapnutá, můžete být upozorněni na další příchozí hovor i ve chvíli, kdy už s někým telefonujete.
Zapnutí čekání hovorů
- Kód: *43#
Tento kód zapne čekání hovorů, pokud jej váš operátor podporuje. Funkce je užitečná hlavně tehdy, když nechcete zmeškat důležitý hovor ani během probíhajícího telefonátu.
Vypnutí čekání hovorů
- Kód: #43#
Pomocí tohoto kódu můžete čekání hovorů vypnout. Pokud během hovoru nechcete být rušeni dalším příchozím voláním, může se tato volba hodit například při pracovních telefonátech nebo nahrávání hovoru.
Kontrola přesměrování při nedostupnosti
- Kód: *#62#
Kód zobrazí, kam jsou hovory přesměrovány ve chvíli, kdy je váš iPhone vypnutý, mimo signál nebo jinak nedostupný. Nejčastěji půjde o hlasovou schránku, ale kód může pomoci odhalit i nečekané přesměrování.
Ne všechny kódy fungují všude
U podobných kódů je důležité počítat s tím, že jejich funkčnost závisí na operátorovi, síti a konkrétní zemi. Některé kódy mohou fungovat bez problémů, jiné zobrazí chybu nebo se vůbec neprovedou.
Nejde tedy o žádné nebezpečné hackování iPhonu, ale o servisní a síťové kódy, které existují dlouhé roky. Přesto je dobré s nimi zacházet opatrně a nezadávat náhodné kódy z internetu, u kterých nevíte, co přesně dělají.