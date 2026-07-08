DYSON je nyní na DATARTu ve slevách. Ušetřit můžete tisíce korun

Komerční sdělení: Pokud jste už delší dobu pokukovali po produktech Dyson, ale čekali na správný okamžik k nákupu, právě teď nastal. V DATARTu totiž odstartovala letní akce, díky které lze pořídit vybrané fény i žehličky na vlasy za výrazně výhodnější ceny. U vybraných modelů navíc výrobce přidává po registraci i dárek zdarma, takže můžete při nákupu získat ještě o něco víc.
Ať už hledáte špičkový fén pro každodenní používání, nebo moderní žehličku, která zvládne vlasy nejen narovnat, ale zároveň i vysušit, aktuální nabídka rozhodně stojí za pozornost. Zlevněny jsou například oblíbené modely Dyson Supersonic Nural, kompaktní Supersonic r nebo inovativní žehličky Dyson Airstrait, které využívají proudění vzduchu namísto klasických horkých žehlících ploch. Díky tomu jsou k vlasům šetrnější a zároveň výrazně urychlují celou úpravu účesu.
Velkým lákadlem je také inteligentní regulace teploty, kterou Dyson používá u svých prémiových modelů. Přístroje průběžně sledují teplotu vzduchu a automaticky ji upravují tak, aby nedocházelo ke zbytečnému přehřívání vlasů. Samozřejmostí je i ionizační technologie, která pomáhá omezovat krepatění a dodává vlasům přirozený lesk.
Akce se vztahuje celkem na 16 vybraných produktů Dyson a slevy jsou již započítány přímo v jejich cenách. U části modelů navíc po registraci na stránkách výrobce získáte zajímavý dárek zdarma. Nabídka platí do 31. července 2026 nebo do vyprodání zásob, takže pokud jste nákup plánovali, příliš dlouhé čekání se nemusí vyplatit.