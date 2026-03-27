Google předehnal Apple! Jeho Překladač přináší na iPhone živý překlad do sluchátek ve více než 70 jazycích

Aplikace Google Translate dostává na iOS novou funkci, která umožňuje živý překlad konverzací přímo do sluchátek. Uživatelé iPhonů tak mohou v reálném čase poslouchat překlad mluvené řeči ve více než 70 jazycích, aniž by museli sledovat displej telefonu.
Google novinku oficiálně oznámil s tím, že funkce Live translate with headphones se po dřívějším beta testování nyní začíná objevovat i na platformě iOS. Podle Sashy Kapur, produktové manažerky služby Google Translate, má tato technologie pomoci lidem snadněji komunikovat v různých situacích – například při cestování nebo při rozhovorech s rodinou či přáteli, kteří mluví jiným jazykem.
Princip je poměrně jednoduchý. Uživatel spustí aplikaci Google Translate, vybere režim Live translate a následně možnost Listening. Telefon poté poslouchá konverzaci v okolí a překlad okamžitě přehrává do připojených sluchátek. Funkce přitom funguje s prakticky jakýmkoli párem sluchátek připojených k iPhonu.
Google zároveň uvádí, že technologie se snaží zachovat intonaci, důraz i rytmus řeči jednotlivých mluvčích, aby výsledný překlad působil přirozeněji a bylo snazší rozlišit, kdo právě mluví. Živý překlad podporuje více než 70 jazyků, mezi nimi například angličtinu, španělštinu, francouzštinu, němčinu, hebrejštinu, japonštinu, korejštinu, arabštinu nebo hindštinu. Funkce se zároveň postupně rozšiřuje do dalších zemí, včetně Francie, Německa, Itálie, Japonska, Španělska, Thajska a Spojeného království.
Podobnou technologii už nabízí také Apple prostřednictvím funkce Live Translation ve sluchátkách AirPods. Ta však funguje pouze s vybranými modely, konkrétně AirPods 4, AirPods Pro 2 a AirPods Pro 3. Výhodou řešení od Googlu je naopak širší kompatibilita s různými typy sluchátek. Pro uživatele iPhonů tak jde o další způsob, jak si při cestování nebo mezinárodní komunikaci usnadnit porozumění cizím jazykům – tentokrát bez nutnosti neustále sledovat displej telefonu. V době psaní tohoto článku zatím podpora živého překladu nebyla k dispozici. Podle příslušného dokumentu podpory společnosti Google by se měl postupně rozšiřovat do dalších zemí. Snad se tedy u nás dočkáme co nejdřív.