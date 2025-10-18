Vyzkoušeli jsme Apple Live Translation a je to totální gamechanger!

Jednou z největších novinek Apple Intelligence je funkce Live Translation, kterou Apple konečně, i když zatím stále pouze v beta verzi, spustil – a my jsme ji vyzkoušeli. Live Translation je funkce, která umožňuje pomocí sluchátek AirPods překládat v reálném čase z jednoho jazyka do druhého. Vše funguje jako simultánní tlumočení a pokud ten, s kým se bavíte, mluví například německy, uslyšíte jej anglicky.
Aby vám vše fungovalo, musíte splňovat několik zásadních věcí. Tou nejdůležitější je mít kompatibilní zařízení, což jsou AirPods 4 (ANC), AirPods Pro 2 nebo AirPods Pro 3. Dále pak potřebujete minimálně iPhone 15 Pro, iOS 26 a nejnovější firmware v AirPods. Jakmile vše splňujete, je tu ještě jedna, pro našince ta nejzásadnější věc – musíte být v zemi, kde je plně podporována Apple Intelligence. Rovnou odpovídám na dotazy v komentářích tím, že nestačí přepnout jazyk na angličtinu a region na USA nebo použít VPN. V momentě, kdy se nenacházíte v zemi, kde je Apple Intelligence plně na 100 % podporována, vám funkce zkrátka nepojede.
Fotogalerie
V mém případě je to USA, kde – v momentě, kdy všechny výše uvedené body splňujete – nabídnou sluchátka AirPods po připojení automaticky možnost aktivovat Live Translation. Sami vám pak řeknou, abyste si jazyk nastavili na angličtinu a stáhli si jazyky. Vtipné je, že samotný Live Translation, nebo jak jej Apple v češtině označuje – Tlumočení – vás na přítomnost funkce ve vašem telefonu upozorní v češtině. To je však to první a poslední, co je s češtinou v rámci této funkce kompatibilní. Jedná se o beta verzi, tedy je důležité počítat s tím, že aplikace občas spadne, nebo že musíte chtě nechtě stáhnout všechny dostupné jazyky, i když chcete překládat jen z jednoho do druhého. Celkem tak stáhnete zhruba 4 GB dat, kde jsou angličtina, francouzština, němčina, portugalština a španělština. Víc jazyků zatím funkce nepodporuje, ale musím říct, že právě toto jsou jazyky, se kterými se setkáte ve světě nejčastěji, a pokud stejně jako já umíte sice dobře anglicky, ale v němčině nebo španělštině zvládáte sotva pozdravit a objednat si kávu, tak novinku rozhodně uvítáte.
Fotogalerie #2
Jakmile máte vše staženo a připraveno, stačí aktivovat funkci tak, že zmáčknete dotykové plošky na obou AirPods současně. V ten moment se objeví obrazovka, na které se vám začne přepisovat text v původním jazyku a také jeho překlad. To nejdůležitější se však odehrává ve vašich sluchátkách. Zatímco někdo mluví například německy, vy slyšíte krásnou plynulou angličtinu – a to ještě s příjemným hlasem a dialektem. Zcela upřímně řečeno, to zatím rozhodně není na dívání se na celovečerní akční film nebo na sledování nějakého extrémně rychlého videa na YouTube, kde si dva lidé povídají. Smyslem funkce je, že se vy bavíte s někým. Vy například umíte dobře anglicky a on mluví skvěle německy. Sluchátka vám navzájem vaše jazyky překládají a vaše konverzace je stoprocentně plynulá – tak, jak kdybyste oba mluvili anglicky nebo německy. To jsem zkoušel a opravdu to funguje téměř na jedničku. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že pokud se bavíte s týpkem z Bronxu a vy jste člověk, co mluví perfektní němčinou z nějakého univerzitního prostředí, tak si navzájem budete rozumět o něco hůř.
Fotogalerie #3
Já jsem upřímně až šokovaný tím, jak skvěle to funguje, a je to přesně ta funkce, která mi dokáže změnit život v tom nejlepším slova smyslu. Často potkám člověka, se kterým bych se chtěl někde na dovolené ve Španělsku nebo například při jezerech v Rakousku bavit, ale občas se prostě stane, že ti lidé neumí anglicky a já bohužel zase španělsky nebo německy. Takto si můžeme povídat celý večer u skleničky a budeme si rozumět bez sebemenších problémů.
Co příliš nechápu, je, že Apple nabízí například překlad z němčiny, který ale využijí jen lidé, kteří v Německu nežijí. V momentě, kdy jste v Německu, stejně jako kdekoli jinde v EU, vám Apple Intelligence zkrátka nefunguje. Z nabízených jazyků tak vlastně rozumím pouze španělštině, kterou mluví půlka Ameriky, ale zbytek jazyků využijí pouze lidé, co vlastně jedou někam na dovolenou mimo EU. Funkce je to skvělá a nezbývá než čekat, kdy ji Apple konečně nabídne i v EU – a hlavně kdy přidá další jazyky, i když si myslím, že angličtina je takový základ, díky kterému se už díky Live Translation domluvíte se zbytkem světa, tedy až ji bude Apple podporovat. Prozatím alespoň s těmi pěti jazyky, jež služba nabízí.