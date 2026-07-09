Apple testuje klíčový díl budoucích iPhonů od nového dodavatele

Apple podle všeho výrazně pokročil v plánu rozšířit svůj dodavatelský řetězec o čínského výrobce paměťových čipů. Poté, co se minulý týden objevily informace o jednáních se společností ChangXin Memory Technologies (CXMT), nyní přichází další důležitý posun. Apple už totiž podle dostupných zpráv její paměťové čipy aktivně testuje. Neznamená to sice, že je dohoda hotová, ale jde o jasný signál, že se spolupráce posouvá do další fáze.
Apple ověřuje, zda čipy splní jeho náročné požadavky
Testování nových komponent je běžnou součástí procesu schvalování každého dodavatele. Apple nyní prověřuje DRAM paměti od společnosti CXMT, které musí projít celou řadou technických zkoušek zaměřených na výkon, spolehlivost i dlouhodobou stabilitu. Teprve pokud všechny testy dopadnou úspěšně, může se firma zařadit mezi oficiální dodavatele Applu.
Podle dosavadních informací by se tyto paměťové čipy měly objevit pouze v iPhonech určených pro čínský trh. Apple by si tím uvolnil kapacity svých současných dodavatelů, jako jsou Samsung, SK Hynix nebo Micron, pro zařízení prodávaná ve zbytku světa. V době rostoucí poptávky po pamětech jde o logický krok, který může pomoci stabilizovat dodavatelský řetězec.
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Technologie je jen polovina příběhu
Celá záležitost ale není jen o technologiích. CXMT je státem podporovaná čínská společnost, která se nachází v centru geopolitických sporů mezi Spojenými státy a Čínou. Apple proto už dříve jednal s americkou administrativou o možnosti využívat její čipy, aby předešel případným politickým komplikacím. Právě geopolitika může nakonec rozhodnout o tom, zda se testování promění ve skutečnou spolupráci.
Ještě před několika lety přitom byla CXMT považována za výrobce, který výrazně zaostává za světovou špičkou. Díky masivním investicím a podpoře čínské vlády se ale situace rychle změnila. Společnost dnes patří mezi největší výrobce DRAM pamětí na světě a dál agresivně rozšiřuje výrobní kapacity. Právě proto začíná být zajímavým partnerem i pro firmy, jako je Apple.
Zda se paměti od CXMT skutečně objeví v budoucích iPhonech, zatím jisté není. Samotné testování je ale důležitým milníkem, který ukazuje, že Apple aktivně hledá nové dodavatele a zároveň se snaží přizpůsobit stále složitější situaci na globálním trhu s polovodiči. Pokud vše dopadne podle jeho představ, půjde o jednu z nejvýznamnějších změn v dodavatelském řetězci společnosti za poslední roky.