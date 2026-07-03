Apple zřejmě ještě není připraven. iPhone 18 Pro může v této zemi dál spoléhat na 5G modem od Qualcommu

Když Apple letos představil vlastní modem C1, mnozí to brali jako začátek konce dlouholeté spolupráce s Qualcommem. Jenže podle nejnovějších informací se zdá, že rozchod nebude ani zdaleka tak rychlý, jak se původně očekávalo. Naopak to vypadá, že minimálně americké verze iPhonu 18 Pro budou i nadále využívat modem od Qualcommu. Nové informace pocházejí z uniklých interních dokumentů společnosti Tata Electronics, která patří mezi důležité výrobní partnery Applu. Právě jejich analýza naznačuje, že Apple připravuje dvě hardwarově odlišné varianty iPhonu 18 Pro podle regionu, ve kterém se budou prodávat.
Podle uniklých materiálů mají modely určené pro americký trh dostat modem od Qualcommu, zatímco většina ostatních zemí by měla přejít na nový modem Apple C2. Důvod je přitom poměrně jednoduchý. V USA se stále ve větší míře využívají 5G sítě v pásmu mmWave, které nabízejí extrémně vysoké přenosové rychlosti na krátkou vzdálenost. A právě tuto technologii zatím vlastní modemy Applu podle všeho nepodporují.
Apple tak zřejmě zvolí kompromis. Tam, kde je mmWave důležité, zůstane u osvědčeného řešení od Qualcommu. Na ostatních trzích nasadí vlastní modem C2, díky kterému bude mít větší kontrolu nad hardwarem telefonu a zároveň nebude muset platit licenční poplatky svému dlouholetému partnerovi.
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Zajímavé je, že ještě před několika měsíci se spekulovalo o tom, že Apple nasadí modem C2 do celé řady iPhone 18 Pro. Nejnovější únik ale naznačuje, že realita bude složitější. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy se jednotlivé verze iPhonů podle regionu liší. Už dnes například čínské modely podporují dvě fyzické SIM karty, zatímco ve Spojených státech Apple prodává iPhony výhradně s eSIM. Samotný modem C2 by měl přinést další generační posun oproti současným řešením Applu. Očekává se vyšší energetická efektivita, rychlejší datové přenosy i podpora satelitního 5G připojení. Přesto se zdá, že minimálně v oblasti mmWave má Qualcomm stále navrch a Apple bude jeho technologie ještě nějakou dobu potřebovat.
Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o další důkaz toho, že přechod Applu na vlastní čipy a modemy nebude jednorázovou záležitostí. Stejně jako před lety u procesorů pro Macy bude i tentokrát celý proces probíhat postupně. A Qualcomm tak zřejmě zůstane součástí některých iPhonů ještě minimálně jednu další generaci, což však není na škodu. Qualcomm má totiž 5G modemy dlouhodobě velmi kvalitní.