Jaký je rozdíl ve výdrži baterie iPhone při používání 5G a WiFi? Nový test vám v tom udělá jasno

Všichni tak nějak víme, že WiFi je úspornější než 5G. Jenže otázka je vždycky stejná: o kolik přesně? Právě tohle se pokusil změřit PhoneBuff v novém testu výdrže na iPhone 17 Pro Max, kde porovnal dva scénáře. Jednou telefon běžel na 5G, podruhé na WiFi.
Jak test probíhal a co přesně naměřili
Test simuloval normální den na telefonu: psaní zpráv, prohlížení webu, streamování videa, Instagram a FaceTime. Na 5G vyšel výsledek 10 hodin a 22 minut zapnuté obrazovky, plus se do toho počítal i pohotovostní režim (standby) během testu. Ve chvíli, kdy varianta na 5G skončila, iPhone na WiFi měl ještě 25 % baterie. V přepočtu to znamená zhruba tři hodiny používání navíc. Upřímně, to je menší rozdíl, než by si spousta lidí tipla jen podle pocitu z praxe.
Proč to může být u vás jinak
Tenhle výsledek ale neberte jako univerzální pravdu. Stačí slabší signál a telefon začne víc tlačit výkon modemu, což umí výdrž srazit znatelně rychleji. Stejně tak hodně žere energie i situace, kdy se pohybujete a telefon často přepíná mezi vysílači. Naopak test probíhal v klidných, statických podmínkách.
Za mě je závěr jasný. Moderní iPhone zvládá 5G překvapivě efektivně, takže pokud nejste v oblasti se špatným pokrytím, 5G samo o sobě nemusí být zabijákem baterie. Pokud ale řešíte výdrž na maximum, dává smysl doma a v práci držet WiFi, a 5G nechat hlavně na cestování.
Do budoucna bude zajímavé podobné srovnání i u modelů s modemem Apple (C1/C1X) a později C2, protože Apple dlouhodobě tlačí právě na lepší energetickou efektivitu vlastní konektivity. Zdá se tak, že časem se 5G může stát i praktickou a úspornou variantou provozu, takže bych se toho určitě nebál.