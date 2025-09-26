Zavřít reklamu

Proč iPhone 17 Pro nemá nový Apple C1X modem

iPhone
Martin Hradecký
Apple má v nejnovějších iPhonech řadu novinek – čipy A19 a A19 Pro, bezdrátový čip N1 i nový 5G modem C1X. Přesto iPhone 17 a iPhone 17 Pro tento modem nedostaly. Proč?

iPhone 17 Pro musel ustoupit Air modelu

Letos Apple uvedl hned dva vlastní modemy. Po letech vývoje se nejprve objevil C1 modem v iPhonu 16e. Jeho nástupce, C1X, se pak dostal do nového iPhonu Air. V top modelech ale zůstal Qualcomm.

V rozhovoru pro CNBC po představení iPhonu 17 dostal Apple otázku, proč vlajkové lodě nepoužívají jeho vlastní řešení. Arun Mathias, viceprezident pro bezdrátové technologie, odpověděl: „Soustředili jsme se na to, co bylo potřeba pro iPhone Air. Máme skvělé produkty i s iPhonem 17 a 17 Pro. A časem uvidíme Apple řešení ve více produktech.“

Tím Apple naznačil, že příští iPhone 18 by mohl konečně přejít na vlastní modem. Podle Mathiase jde jen o otázku času, kdy se interní vývoj dostane do všech modelů. Nešlo tedy o to, že by Qualcomm modemy byly lepší – Apple jen zvolil odlišné priority. Rozhodnutí soustředit se na iPhone Air tak může být strategickým krokem. Apple tím získal prostor pro testování a optimalizaci, než modemy nasadí plošně. Pro uživatele je to jasný signál: iPhone 18 bude možná první generací, kde se Apple modemy stanou standardem.

