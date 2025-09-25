Apple vzkazuje: Nové iPhony 17 Pro jen tak nepoškrábete

Prakticky ihned poté, co se začaly prodávat nové iPhony 17 Pro (Max), začaly sociální sítě plnit snímky toho, jak snadno je lze poškrábat. Nejvíce fotek pak pocházelo přímo z Apple Storů, kde si překvapení zákazníci začali všímat toho, že poškrábaná záda mají i čerstvě vystavené kusy. Právě potenciálně snadné poškrábání tak vyvolalo značné obavy ohledně odolnosti novinek, na které se nyní rozhodl zareagovat i přímo Apple. Ten tvrdí, že o konstrukční problém rozhodně nejde.
Podle vyjádření pro 9to5Mac jsou škrábance, které zákazníci viděli na vystavených modelech, způsobené zejména opotřebenými MagSafe nabíjecími stojánky v obchodech. Nejedná se tedy o poškození telefonu, ale o pouhý přenos zbytku materiálu ze stojánku na povrch telefonu, který lze jednoduše vyčistit. Apple navíc dodává, že nejde o problém specifický jen pro iPhone 17 Pro, ale podobné stopy se objevují i na iPhonech 16. Firma proto stojánky v prodejnách postupně vymění.
Fotogalerie
To ovšem neznamená, že by nový iPhone byl zcela imunní vůči běžnému opotřebení. YouTube kanál JerryRigEverything ve svých testech ukázal, že vystouplé hrany kolem fotomodulu jsou náchylnější k drobným oděrkám. Apple na to reaguje s tím, že jde o vlastnost anodizovaného hliníku, kterou sdílí i další jeho produkty, například MacBooky. Všechny hrany prošly podle firmy přísným testováním a konstrukce jako celek je plně odolná, přesto je nutné počítat s běžnými stopami používání.
Jinými slovy Apple tvrdí, že stopy na vystavených iPhonech 17 Pro nejsou skutečné škrábance, ale jen důsledek starších stojánků, který lze snadno vyčistit A drobné oděrky, které se mohou časem objevit při používání, nejsou žádnou chybou, ale přirozenou součástí životního cyklu hliníkového těla, se kterou se uživatelé setkávají již roky. Zda si s podobným tvrzením vystačí či nikoliv nicméně samozřejmě ukáže až čas.