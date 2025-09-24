Nové iPhony 17 Pro a Air překvapily svou odolnosti! Loňské modely mohou závidět

Apple se u letošní generace iPhonů zaměřil nejen na design a výkon, ale i na odolnost. A první nezávislé testy ukazují, že se mu to vyplatilo. Vyplývá to alespoň z testu pojišťovací společnosti Allstate Protection Plans, která zveřejnila tradiční srovnání novinek. Výsledky potěší hlavně ty, kteří si na své telefony nedávají tolik pozor.
Při testu ohebnosti velmi příjemně překvapil iPhone Air coby nejtenčí iPhone, který kdy Apple vytvořil s tloušťkou pouhých 5,6 mm. V ohýbacím testu totiž vydržel tlak 190 liber, tedy zhruba 86 kilogramů, než se začal deformovat. Jen pro představu, nechvalně proslulý iPhone 6 z éry „bendgate“ se tehdy ohnul už při 110 librách, tedy jen 50 kilogramech. Odolnosti iPhonu Air proti ohybu se tedy určitě bát nemusíte. Co se pak týče iPhonu 17 Pro se jeho hliníkovou konstrukcí, ten obstál ještě o něco lépe. Deformovat se totiž začal až při zátěži 200 liber, tedy 90 kilo. Nejlépe z celé řady pak dopadl iPhone 17 Pro Max, který se ohnul až při tlaku 240 liber, což odpovídá bezmála 109 kilogramům.
Drop testy sice už tak skvělé výsledky nepřišly, nicméně jedním dechem je třeba dodat, že ani vyloženě nezklamaly. Při pádu displejem dolů z výšky šesti stop, tedy zhruba 1,8 metru, totiž praskl jak iPhone Air, tak iPhone 17 Pro, přestože Apple letos nasadil vylepšený materiál Ceramic Shield 2. Telefony zůstaly funkční, ale střepy na skle byly ostré natolik, že jejich používání by bylo riskantní.
Při pádu na záda se pak ukázalo, že hliníkový rám iPhonu 17 Pro poskytuje solidní ochranu, jelikož telefon utržil jen drobné oděrky. Naproti tomu iPhone Air s titanovým rámečkem skončil s popraskaným zadním panelem, byť stále fungoval. Ve srovnání s loňskými iPhony 16 Pro ale dopadly drop testy letošních modelů velmi dobře. Loni totiž displej i záda praskaly už při prvním pádu a telefon se prakticky nedal bezpečně používat. Celkově tedy platí, že Apple u letošní generace odvedl dobrou práci. iPhone Air sice ve srovnání s Pro verzí při pádech trochu ztrácí, ale pořád jde o telefon, který toho vydrží víc než loňská řada.