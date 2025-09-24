Zavřít reklamu

Nové iPhony 17 Pro a Air překvapily svou odolnosti! Loňské modely mohou závidět

Jiří Filip
Apple se u letošní generace iPhonů zaměřil nejen na design a výkon, ale i na odolnost. A první nezávislé testy ukazují, že se mu to vyplatilo. Vyplývá to alespoň z testu pojišťovací společnosti Allstate Protection Plans, která zveřejnila tradiční srovnání novinek. Výsledky potěší hlavně ty, kteří si na své telefony nedávají tolik pozor.

Při testu ohebnosti velmi příjemně překvapil iPhone Air coby nejtenčí iPhone, který kdy Apple vytvořil s tloušťkou pouhých 5,6 mm. V ohýbacím testu totiž vydržel tlak 190 liber, tedy zhruba 86 kilogramů, než se začal deformovat. Jen pro představu, nechvalně proslulý iPhone 6 z éry „bendgate“ se tehdy ohnul už při 110 librách, tedy jen 50 kilogramech. Odolnosti iPhonu Air proti ohybu se tedy určitě bát nemusíte. Co se pak týče iPhonu 17 Pro se jeho hliníkovou konstrukcí, ten obstál ještě o něco lépe. Deformovat se totiž začal až při zátěži 200 liber, tedy 90 kilo. Nejlépe z celé řady pak dopadl iPhone 17 Pro Max, který se ohnul až při tlaku 240 liber, což odpovídá bezmála 109 kilogramům.

iPhone Air LsA9 iPhone-Air-LsA9
iPhone Air LsA10 iPhone-Air-LsA10
iPhone Air LsA11 iPhone-Air-LsA11
iPhone Air LsA12 iPhone-Air-LsA12
iPhone Air LsA13 iPhone-Air-LsA13
iPhone Air LsA14 iPhone-Air-LsA14
iPhone Air LsA15 iPhone-Air-LsA15
iPhone Air LsA16 iPhone-Air-LsA16
iPhone Air LsA17 iPhone-Air-LsA17
iPhone Air LsA18 iPhone-Air-LsA18
iPhone Air LsA19 iPhone-Air-LsA19
iPhone Air LsA20 iPhone-Air-LsA20
iPhone Air LsA21 iPhone-Air-LsA21
iPhone Air LsA22 iPhone-Air-LsA22
iPhone Air LsA23 iPhone-Air-LsA23
iPhone Air LsA24 iPhone-Air-LsA24
iPhone Air LsA25 iPhone-Air-LsA25
iPhone Air LsA27 iPhone-Air-LsA27
iPhone Air LsA28 iPhone-Air-LsA28
iPhone Air LsA29 iPhone-Air-LsA29
iPhone Air LsA30 iPhone-Air-LsA30
iPhone Air LsA31 iPhone-Air-LsA31
iPhone Air LsA32 iPhone-Air-LsA32
iPhone Air LsA33 iPhone-Air-LsA33
iPhone Air LsA35 iPhone-Air-LsA35
iPhone Air LsA34 iPhone-Air-LsA34
iPhone Air LsA36 iPhone-Air-LsA36
Drop testy sice už tak skvělé výsledky nepřišly, nicméně jedním dechem je třeba dodat, že ani vyloženě nezklamaly. Při pádu displejem dolů z výšky šesti stop, tedy zhruba 1,8 metru, totiž praskl jak iPhone Air, tak iPhone 17 Pro, přestože Apple letos nasadil vylepšený materiál Ceramic Shield 2. Telefony zůstaly funkční, ale střepy na skle byly ostré natolik, že jejich používání by bylo riskantní.

iPhone 17 wallet LsA12 iPhone-17-wallet-LsA12
iPhone 17 wallet LsA13 iPhone-17-wallet-LsA13
iPhone 17 wallet LsA16 iPhone-17-wallet-LsA16
iPhone 17 wallet LsA15 iPhone-17-wallet-LsA15
iPhone 17 wallet LsA17 iPhone-17-wallet-LsA17
iPhone 17 Pro LsA11 iPhone-17-Pro-LsA11
iPhone 17 Pro LsA12 iPhone-17-Pro-LsA12
iPhone 17 Pro LsA10 iPhone-17-Pro-LsA10
iPhone 17 Pro LsA9 iPhone-17-Pro-LsA9
iPhone 17 Pro LsA8 iPhone-17-Pro-LsA8
iPhone 17 Pro kryt2 LsA15 iPhone-17-Pro-kryt2-LsA15
Při pádu na záda se pak ukázalo, že hliníkový rám iPhonu 17 Pro poskytuje solidní ochranu, jelikož telefon utržil jen drobné oděrky. Naproti tomu iPhone Air s titanovým rámečkem skončil s popraskaným zadním panelem, byť stále fungoval. Ve srovnání s loňskými iPhony 16 Pro ale dopadly drop testy letošních modelů velmi dobře. Loni totiž displej i záda praskaly už při prvním pádu a telefon se prakticky nedal bezpečně používat. Celkově tedy platí, že Apple u letošní generace odvedl dobrou práci. iPhone Air sice ve srovnání s Pro verzí při pádech trochu ztrácí, ale pořád jde o telefon, který toho vydrží víc než loňská řada.

