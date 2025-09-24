Lze iPhone 17 Pro snadno poškrábat? Tento test vás přesvědčí o opaku!

Titulní strany médií po celém světě plní v posledních dnech články o tom, jak snadno lze poškrábat zadní stranu nových iPhonů 17 Pro (Max) a potažmo iPhonů Air. Jedná se však o realitu? Podle známého youtubera JerryRigEverything ne tak úplně. Ten si totiž jako již tradičně vzal nové iPhony do parády, aby je podrobil svým testům odolnosti, a nutno říci, že jeho zjištění jsou velmi zajímavá. Do značné míry totiž vyvrací to, co tvrdí uživatelé a co tedy vede k obavám z odolnosti telefonů.
Apple letos přešel u Pro modelů na hliníkovou konstrukci s barevným anodizovaným povrchem. Ten by měl být velmi tvrdý a odolný, v podstatě srovnatelný se safírem. Běžné drobnosti, jako jsou klíče či mince v kapse, si na něm mají zuby a jak test youtubera ukazuje, skutečně tomu tak je. Odolná je dokonce i skleněná plocha kolem výřezu pro MagSafe, která byla v Apple Storech terčem kritiky.
Slabým místem se ale ukázala oblast fotoaparátů. Konkrétně ostrá hrana vystouplého zadního fotomodulu kolem čoček, která není nijak zkosená. Právě zde se ochranná vrstva hliníku neuchytila tak pevně, a proto se na ní objevují škrábance podstatně snadněji než na zbytku telefonu. Pokud tedy někdo iPhone nosí bez pouzdra, právě fotoaparát bude místem, které může časem utrpět. Minimálně na základě videa lze ale říci, že běžné používání by nemělo přinést žádné dramatické problémy, jelikož kromě hran kamerového modulu je povrch iPhonu 17 Pro skutečně pevný. Vyvinutí vyššího tlaku či pády ale samozřejmě mohou rámeček poškodit.
Jak se tedy zdá, iPhone 17 Pro je odolnější, než napovídaly první dojmy, ale jeho fotoaparát zůstává Achillovou patou. Nicméně kdo se o svůj telefon bojí, ten stejně jako vždy udělá nejlépe, když mu oblékne kvalitní kryt.