Internetem koluje další video o šílené kvalitě iPhone 17 Pro. Je ale zpracování nových iPhonů opravdu tak špatné?

V posledních dnech se na sociálních sítích, v diskuzních fórech i na celé řadě dalších míst na internetu objevují stížnosti na nevalnou kvalitu nových iPhonů 17 Pro a Air. Někteří jejich majitelé si stěžují například na snadné a rychlé poškrábání, jiní dokonce tvrdí, že telefony vybalili poškození už z krabičky. Před pár hodinami se pak na X objevilo i video poměrně dost pružícího zadního skla, které Apple u iPhonů 17 Pro nasadil kvůli zachování podpory bezdrátového nabíjení. Je však výrobní kvalita nových iPhonů opravdu tak špatná?
The level of flex in the back glass of my 17 Pro Max lowkey scares me like please tell me this is just lighting or something pic.twitter.com/STTjqqgK26
— Dylan (@DylanMcD8) September 21, 2025
Upřímně řečeno, ač to tak může na první pohled vypadat, na jakékoliv hodnocení je ještě velmi brzy a to z jednoho jediného důvodu. Výrobní problémy se totiž u Apple novinek objevují každý rok a u takřka každého produktu, přičemž postupem času se daří „vychytat“, nebo se zkrátka jen ukáže, že se projevily u minoritního množství produktů. Ano, u vlajkové řady 17 Pro je snadné poškrábání určitě nepříjemný problém, který by se neměl dít. Na druhou stranu, vzpomeňme třeba na minulost a to, jak iPhonům X velmi rychle odcházely displeje, jak chodily iPady Pro mírně ohnuté již z výroby či že se některým Apple Watch Series 10 odlupoval černý lak na šasi. Zkrátka a dobře, chyby se stávají a přestože nechceme těmito řádky Apple v žádném případě jakkoliv obhajovat, je přinejmenším fér poukázat na to, že se vlastně nejedná o ojedinělý jev, ale spíš o klasickou pohádku, která se opakuje rok co rok.
Obecně platí, že kontrolní mechanismy pro kvalitu Apple produktů jsou dlouhodobě nastaveny na velmi vysoké úrovni, což nám ostatně potvrdily relativně nedávno i naše zdroje z autorizovaných servisů. Reklamovanost zejména u MacBooků a iPhonů (tedy u vlajkových produktů Applu) totiž za poslední roky klesá, což musí logicky souviset právě s kvalitou a celkově skvěle nastaveným dodavatelským řetězcem. Nicméně jedním dechem je třeba dodat, že dokonalý dodavatelský řetězec (potažmo celý vývojový kolotoč včetně testů kvality) prostě nikdy nebude, což se bude chtě nechtě projevovat právě problémy s produkty. My jakožto fanoušci Applu můžeme samozřejmě jen doufat v to, že bude těchto problémů co možná nejméně, ale zároveň musíme počítat s tím, že přicházet prostě budou. Protože minulost jasně dokazuje, že letošek opravdu není něčím zvláštním a že určité problémy s kvalitou v nějaké míře přichází prostě vždy.