Apple výrazně zvýšil kvalitu svých produktů

Podle našich zdrojů, které máme mezi servisy v ČR a SR, došlo k výraznému zlepšení kvality výroby Apple produktů. Konkrétně se tato vylepšení týkají zejména MacBooků a iPhonů, kde za poslední roky, především pak u těch zcela posledních modelů, výrazně klesla reklamovanost v rámci záruční doby. První výrazné zlepšení reklamovanosti nastalo již v době, kdy Apple přešel u MacBooků na vlastní čipy, které zahrnují více komponent, jenž byly dříve zvlášť a Apple je měl od různých dodavatelů. Konkrétně čipy „M“ nabízí takzvané SoC – System on a Chip řešení, kde je přímo v čipu integrováno CPU, GPU, RAM, Thunderbolt/USB řadiče a další I/O komponenty. Tím, že Apple integroval vše do jednoho čipu a navíc si vše vyrábí sám, respektive je to vyráběno pod jeho kontrolou výrobními procesy, které navrhl nebo spolunavrhl, tak dochází k tomu, že odpadly komponenty, které se mohly rozbít.

Apple také vylepšil další mechanické problémy jako bylo otiskování klávesnice do displeje a podobné záležitosti ,které dělaly problémy. V případě iPhone se výrazně posunula kvalita jednotlivých komponent a to zcela upřímně tím, že Apple již řadu let používá téměř stejný design a konstrukci telefonu. Celkově je tak u servisů vidět výrazně menší reklamovanost v rámci záruční doby. Taktéž například při pohledu na Alzu nebo další eshopy, které uvádí reklamovanost, je vidět, že v rámci posledních let klesá. Například Alza uvádí u iPhonů následující procenta reklamovanosti:

iPhone 13 Pro – 3,04 %

iPhone 14 Pro – 1,54 %

iPhone 15 Pro – 0,9 %

iPhone 16 Pro – 0,56 %

Jak tato data, tak především naše informace od servisních středisek tedy jasně ukazují, že Apple zapracoval na kvalitě a produkty mají mnohem nižší reklamovanost než dřív i když všeobecně platí, že u Applu byla reklamovanost vždy minimální.