Nový 5G modem zvýší na iPhone 18 Pro vaše soukromí

Apple podle zákulisních informací plánuje u celé řady iPhone 18 definitivně přejít na vlastní modemy a ukončit závislost na Qualcommu. Vedle očekávaného zlepšení efektivity, výdrže baterie nebo výkonu 5G má tahle změna přinést i jednu méně nápadnou výhodu: omezení přesnosti polohy, kterou o vás získává mobilní operátor.
Apple totiž v iOS 26.3 přidal nové nastavení nazvané Limit Precise Location. Funkce omezuje množství lokalizačních dat, která telefon poskytuje mobilní síti. Operátor tak nemusí vidět přesnou polohu zařízení na úroveň konkrétní adresy, ale jen přibližnou oblast nebo čtvrť, kde se uživatel nachází.
Důležité je, že nejde o klasické polohové služby pro aplikace. Mapy, navigace nebo záchranné složky při nouzovém volání stále dostávají přesná data. Funkce se týká čistě komunikace mezi telefonem a mobilní sítí.
Háček je v tom, že tato možnost zatím funguje pouze na zařízeních s modemem navrženým Applem. Podporují ji tedy například iPhone Air, iPhone 16e, iPhone 17e nebo iPad Pro s čipem M5. Na iPhonech s modemem Qualcomm, včetně současných modelů Pro, nastavení vůbec nenajdete.
Právě proto může být přechod na vlastní modemy u iPhonů 18 důležitější, než se původně zdálo. Apple tím nezíská jen větší kontrolu nad hardwarem, ale také možnost přidávat nové bezpečnostní a soukromé funkce, které by u cizích modemů nemohl tak jednoduše implementovat.
Zajímavé je i to, že omezení přesné polohy nijak neovlivňuje kvalitu signálu ani samotné používání telefonu. Uživatel si změny prakticky nevšimne, jen mobilní operátor nebude mít k dispozici tak detailní údaje o jeho pohybu.
Fotogalerie
Samotná funkce ale nestačí jen na straně Applu. Podporu musí přidat i operátoři. Aktuálně je seznam podporovaných sítí poměrně krátký. Ve Spojených státech funkci podporuje pouze Boost Mobile, ve Velké Británii pak EE, BT a Sky. Podpora už existuje také v Rakousku, Německu, Dánsku, Irsku nebo Thajsku.
Apple navíc údajně pracuje na nové generaci vlastního modemu s označením C2. Ten by měl nabídnout výkon srovnatelný s nejnovějšími modemy Qualcommu a zároveň podporu mmWave 5G, která současným modemům C1 a C1X chybí. Právě modem C2 by se měl objevit v řadě iPhone 18 Pro a pravděpodobně také v chystaném skládacím iPhonu Fold.