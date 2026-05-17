Vylaďte soukromí na maximum díky vypnutí tohoto nastavení v Safari!

Safari je dlouhodobě oblíbené díky své jednoduchosti, rychlosti a integraci s iPhonem. Jenže s každou novou verzí iOS se mění i drobnosti, které mohou mít překvapivý dopad na uživatelský komfort. Jednou z nich je i novinka, která po otevření nové karty automaticky zobrazuje seznam vašich posledních vyhledávání.
Na první pohled jde o nenápadnou změnu. Jakmile klepnete do vyhledávacího pole, Safari vám ukáže, co jste naposledy hledali – a to hned, bez dalšího potvrzení. Může to být pohodlné, ale v mnoha situacích i docela nepříjemné.
Když se soukromé stává veřejným
Stačí drobný moment nepozornosti. Půjčíte telefon partnerovi, kolegovi nebo dítěti, a ještě než stihnete cokoli vysvětlit, Safari už zobrazuje seznam vašich předchozích dotazů. Mohou to být naprosto nevinné fráze typu „jak vyčistit kávovar“, ale i osobnější dotazy, které si člověk obvykle nechává pro sebe.
Dříve zůstávala domovská stránka Safari po otevření nové karty prázdná a přehledná – klávesnice se objevila, ale historie hledání byla skrytá. Nyní se vše zobrazuje automaticky, což může znamenat zásah do vašeho soukromí.
Jak vypnout zobrazování posledních hledání v Safari
Pokud chcete mít klid a jistotu, že se vaše minulá vyhledávání nebudou zobrazovat, lze tuto funkci jednoduše vypnout. Postup je následující:
- Otevřete Nastavení na iPhonu.
- Sjeďte dolů a klepněte na Safari.
- V sekci Vyhledávání vypněte přepínač Zobrazit poslední hledání.
A tím je hotovo. Od této chvíle se při otevření nové karty v Safari zobrazí jen prázdné vyhledávací pole, přesně jako dříve.
Volba mezi pohodlím a soukromím
Pro někoho může být rychlý přístup k posledním dotazům užitečný – zvlášť pokud často hledáte podobné informace. Ale pro většinu uživatelů převažuje aspekt soukromí. Nikdo nechce, aby jeho iPhone bez varování zobrazoval historii vyhledávání každému, kdo se na displej podívá.
Z tohoto pohledu je vypnutí zobrazování posledních hledání rozumným kompromisem. Zachováte si přehledné rozhraní, a zároveň budete mít jistotu, že to, co jste hledali, zůstane jen mezi vámi a vaším prohlížečem.
Zobrazování nedávných vyhledávání v Safari může být praktické, ale pro mnoho lidí představuje spíše zbytečné riziko. Naštěstí je možné tuto funkci snadno vypnout během několika vteřin v nastavení iPhonu. Pokud vám záleží na soukromí a nechcete riskovat, že někdo zahlédne vaše staré dotazy, je lepší tuto možnost rovnou deaktivovat. Safari tak zůstane stejně čisté a diskrétní, jak jsme byli zvyklí.