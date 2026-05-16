Recenze EPOMAKER LUMA100: Mechanická klávesnice, která snese srovnání i s Magic Keyboard!

Když jsem si klávesnici EPOMAKER LUMA100 bral před pár týdny na testování, upřímně jsem od ní čekal hlavně zajímavou alternativu k nízkoprofilovým mechanikám, kterých je dnes na trhu čím dál víc. Po pár týdnech používání s Macem ale můžu říct jednu věc naprosto bez váhání – tohle není jen „další mechanika“. Tohle je klávesnice, která si bez problému říká o srovnání s Apple Magic Keyboard. A co víc, v některých ohledech ji dokáže i překvapit.
Technické specifikace, zpracování a design
Na první pohled působí LUMA100 nenápadně. Nabízí totiž nízkoprofilové tělo z anodizovaného hliníku, minimalistický design a kompaktní 96% rozložení, které zachovává numerický blok, ale přitom šetří místo na stole. V kombinaci s MacBookem pak působí jako přirozený doplněk, ne jako něco, co by na stole vyčnívalo.
Velkým překvapením pro mě byla konstrukce. Hliníkové tělo působí pevně, nic se neprohýbá a celkově klávesnice působí hodnotněji, než byste možná podle ceny 119 dolarů čekali. Výrobce vsadil na DSA keycapy s double-shot technologií, takže popisky jen tak neslezou, a hlavně mají velmi příjemný, lehce „plochý“ pocit při psaní.
Uvnitř najdete low-profile Gateron switche, konkrétně lineární variantu s aktivační silou kolem 50 gf. Zní to jako detail, ale v praxi to znamená rychlé a lehké psaní bez zbytečného odporu. K tomu přidejte zkrácený zdvih a rázem máte klávesnici, která je pocitově mnohem blíž Magic Keyboard než klasickým mechanikám.
Potěší i konektivita – Bluetooth 5.0, 2,4 GHz dongle i klasické USB-C. Přepínání mezi zařízeními je otázka pár vteřin a při testování jsem bez problémů střídal MacBook, iPad i iPhone.
Testování
Upřímně, nejvíc mě zajímalo, jak si LUMA100 povede právě vedle Magic Keyboard, na kterou jsem dlouhodobě zvyklý. A tady přišlo první překvapení. Přechod nebyl prakticky žádný šok. Psaní je rychlé, přesné a hlavně pohodlné i při delších textech. Nízký profil dělá své a pokud jste zvyklí na Apple klávesnice, budete se tady cítit jako doma. Jen s jedním rozdílem – odezva je o něco „živější“ a psaní má příjemně měkčí dopad díky gasket konstrukci.
Velmi mile mě překvapila i akustika. Mechanické klávesnice často trpí na dutý zvuk nebo nepříjemné „pingání“, ale tady výrobce nasadil pětivrstvé tlumení, které dělá obrovský rozdíl. Výsledek je tichý, kultivovaný projev, který neurazí ani v kanceláři.
Další kapitola je přizpůsobení. Díky podpoře VIA si můžete klávesnici upravit přesně podle sebe, což je něco, co u Magic Keyboard prostě nemáte. A jakmile si na to zvyknete, vracet se zpátky už moc nechcete.
RGB podsvícení je spíš bonus než nutnost. Na Macu jsem ho většinu času nechával vypnuté, ale pokud chcete trochu „živější“ setup, možnosti tu jsou opravdu široké. Výdrž baterie (3000 mAh) je pak naprosto v pohodě. Při běžném používání jsem klávesnici nabíjel zhruba jednou za pár týdnů, což je v praxi bezstarostné.
Resumé
Po několika týdnech testování musím říct, že LUMA100 je přesně ten typ produktu, který vás trochu zaskočí. Na papíře vypadá dobře, ale v reálu funguje ještě lépe. Pokud jste tedy zvyklí na Magic Keyboard a nechcete se vzdát nízkého profilu, ale zároveň vás láká svět mechanických klávesnic, tohle je podle mě ideální vstupní bod. Kombinuje totiž to nejlepší z obou světů – komfort a jednoduchost Applu s variabilitou a „živostí“ mechaniky.
Pro koho dává smysl? Třeba pro uživatele Macu, kteří chtějí víc než jen základ nebo pro ty, kteří píšou hodně a chtějí si psaní trochu víc užít. A taky pro každého, kdo už pokukoval po mechanice, ale klasické vysoké klávesy mu nikdy nesedly. Upřímně, nečekal jsem to. Ale LUMA100 si to srovnání s Magic Keyboard opravdu zaslouží. A v některých ohledech z něj vychází až překvapivě silně.