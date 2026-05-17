Jak jsem vyhodil 3 499$ za produkt, který Apple za dva roky odepsal

Jako by to byl ovčera, když jsme měl možnost osobně sledovat představení Vision Pro v Cupertinu a být jeden z prvních lidí na světě, kteří jej viděli na vlastní oči. Apple tehdy představoval něco, co mělo navždy změnit svět. Představoval zcela nový koncept toho, jak budou fungovat počítače a snažil se nás přesvědčit, že to co máme možnost nyní vidět je cesta, kterou se budou technologie ubírat. Já spolu s dalšími stovkami tisíc lidí na světě jsme mu to uvěřili a proto jsem si Vision Pro koupil. Ano je pravda, že v době, kdy jsem jej kupoval už bylo tak nějak zřejmé, že není jeho využitelnost nějak extrémní, přesto jsme si však říkal, že jednak chci mít možnost natáčet syna v prostorovém záznamu a mít si jej kde přehrávat, ale také v to, že Apple zkrátka nenecha tento projekt padnout na kolena.
Bohužel nyní o dva roky později vím, že jej Apple odepsal. Odepsal jej tím, že za dva rok prakticky nepřidal jedinou novou věc do VisionOS. Odepsal ho tím, že nenavázal žádná nová partnerství z velkými společnostmi tvořícimi hry, filmy nebo nějaký další obsah a prostě hodil Vision Pro přes palubu. Je super, že jednou za rok přijde něco nového, jako je možnost sledovat NBA, ale naštěstí mám možnost zrovna na NBA chodit osobně, což je trošku jiný zážitek. Je super, že jsme měl možnost sledovat start Artemis II. přes Vision Pro a taky vlastně během loňského roku přidali jeden film, měl neuvěřitelných 12 minut a byl to jediný film, co přidali.
Z těchto zářitků i dnes běhá doslova mráz po zádech, ale za 3499$ to není zrovna to, co bych čekal. Nedostal jsme jedinou hru, kterou by mělo cenu si zahrát, nedostal jsme žádný nový obsah od Apple a nedostal jsme kromě výše uvedených třech věcí prakticky žádnou pozornost ze strany Apple, ze strany vývojářů nebo kohokoli jiného. Nebrečím nad tím, že tento produkt stál to co stál, je mi to srdečně jedno. Spíš mě zaráží, že společnost jako je Apple byla ochotna investovat miliardy dolarů do toho, aby na trh uvedla produkt, se kterým to zabalila prakticky dřív, než začala. Když Apple uvedl prakticky cokoli, bylo zpětně jasně vidět jak měl produkt promyšlený jak přesně věděl jak na něm bude stavět, přesně jsme viděli, že iPod je k tomu, aby uvedl iTunes Music Store a prodával nám hudbu. iPhone je k tomu, aby uvedl App Store a zaplavil nás milioyn aplikací a také jsme měli možnsot vidět, jak Apple už dopředu věděl, jak bude vypadat druhé, třetí a rámcově i desátá generace daného produktu.
V případě Vision Pro jsme zkrátka dostlai na trh produkt, který přinesl extrémní revoluci z hlediska hardware, ale tím to vše skončilo. Nepřinesl žádnou vizi budoucnosti, nikdo vlastně nevěděl jak s ním dál pracovat. Vývojáři nevěděli jak jej uchopit a jak jej lidé budou používat a jak se ukázalo prakticky hned po jeho představení, nevěděl to ani Apple. Zaráží mě, že Apple vlastně řekl stovkám tisíc lidem, kteří si Vision Pro koupili, že utratili peníza za něco, čemu se nevěnuje, do čeho nechce investovat energii a co ho už dál prakticky nezajímá. Nebyl to náhoudou Apple který proslul dlouhou podporou svých produktů, tím že okolo nich budu ekosystémy a tím, že pro ně připravuje nové a nové funkce? Tak bohužel v případě Vision Pro mě Apple zklamal na celé čáře.