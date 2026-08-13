Epic má pro vás další fantastickou hru zdarma, ale jen na krátko

Epic Games pokračuje ve své tradiční čtvrteční rozdávačce her zdarma a ani tento týden nebude výjimkou. Už dnes, tedy 13. srpna, se totiž v nabídce Epic Games Store objevuje další titul, který si budete moci přidat do své knihovny bez placení a následně si jej ponechat natrvalo. Tentokrát padla volba na povedenou dobrodružnou hru Caravan SandWitch, která běžně rozhodně není zadarmo.
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Caravan SandWitch je pohodová dobrodružná hra, která hráče zavede na planetu Cigalo, jež má za sebou nepříliš růžovou minulost. Vžijete se do role Sauge, která se na svou domovskou planetu vrací poté, co zachytí záhadný nouzový signál své šest let pohřešované sestry. Hlavní náplní hry je průzkum otevřeného světa, hledání stop a postupné odhalování toho, co se na Cigalo vlastně stalo. Velkou část času přitom strávíte za volantem obytného vozu, se kterým projíždíte pouštní krajinou inspirovanou francouzskou Provence. Caravan SandWitch je zajímavá také tím, že se zcela obejde bez klasických soubojů, smrti nebo časového stresu, takže se můžete soustředit především na objevování světa a příběh. Postupně získáváte nové nástroje, které vám umožní dostat se do dříve nepřístupných míst a odhalovat další části mapy.
Kromě samotného pátrání po sestře pomáháte také přeživším obyvatelům planety a postupně poznáváte jejich příběhy. Výraznou součástí hry je její vizuální styl, který kombinuje postapokalyptickou krajinu s překvapivě barevným a příjemným zpracováním. Hra tak působí spíš jako odpočinková cesta než jako klasické postapo plné nebezpečí a střelby. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že jednoduché hádanky a průzkum nemusí bavit každého a některé recenze kritizovaly určitou repetitivnost herní náplně. Pokud ale hledáte klidné sci-fi dobrodružství, ve kterém můžete jednoduše nasednout do karavanu a vydat se objevovat zajímavý svět bez neustálého boje, Caravan SandWitch rozhodně stojí za pozornost.
Pokud vás tedy titul oslovil, neváhejte a přijdete si jej do vaší knihovny na Epic Games Store. Čas na to máte až do příštího čtvrtka 16:59. Hra vám následně samozřejmě v knihovně zůstane, takže si jí můžete zahrát de facto kdykoliv.