Právní bitva o tajemství v iOS 26 drhne. Známý leaker nereaguje na výzvy Applu kvůli narození dítěte

Společnost Apple sdělila federálnímu soudu, že o právním týmu Jona Prossera neslyšela už celý měsíc, čímž se prodlužuje fáze dokazování v probíhajícím soudním sporu o obchodní tajemství. Ve společné zprávě o stavu řízení, podané ve středu u soudu v severní Kalifornii, právníci Applu uvedli, že se opakovaně a zcela bezúspěšně snažili spojit s Prosserovým obhájcem ohledně nedořešených otázek spojených s dokazováním.
Z předložených soudních spisů vyplývá, že Prosser sice dříve poskytl dokumenty či komunikaci a 16. června 2026 dokonce absolvoval výslech, nicméně od 6. července 2026 se jeho právní zástupci odmlčeli. Podle Applu navíc v předložených materiálech stále existují nedostatky, na které byl Prosserův právník upozorněn.
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Krátce před formálním podáním této zprávy Prosserův obhájce informoval zástupce Applu, že zpoždění pramení z toho, že Prosser přivítal na svět svého druhého potomka a momentálně se věnuje péči o novorozence. Právník zároveň naznačil, že v brzké době najde termíny pro dodání zbývajících materiálů.
Spoluobžalovaný Michael Ramacciotti, který podle Applu získal přístup k tajnému zařízení, jež je středobodem celého případu, na rozdíl od Prossera nadále spolupracuje. Souhlasil s doplněním svých odpovědí a se druhým výslechem, který je naplánován na září.
Celý případ odstartoval v červenci roku 2025, kdy Apple oba muže zažaloval. Obvinil je ze zneužití obchodního tajemství spojeného s tehdy ještě nevydaným systémem iOS 26, včetně redesignu s názvem Liquid Glass, a to prostřednictvím neoprávněného přístupu k vývojářskému iPhonu inženýra Applu Ethana Lipnika. Zatímco Ramacciotti spolupracoval od samotného začátku, Prosser zpočátku zmeškal několik soudních lhůt, což v říjnu 2025 vedlo k vydání rozsudku pro zmeškání, který mu zakazoval tvrzení Applu rozporovat.
Tento stav se Prosserovu právníkovi podařilo v červnu 2026 zvrátit a 2. července podal leaker formální odpověď. V ní přiznal, že se účastnil hovoru přes FaceTime, během kterého mu Ramacciotti ukazoval nevydané funkce na vývojářském zařízení. Odmítl však, že by to, co viděl, představovalo obchodní tajemství, a zároveň popřel, že by vůbec věděl, komu dané zařízení patřilo.
Apple u soudu požaduje náhradu škody a především trvalý zákaz, který by Prosserovi znemožnil znovu vyzradit obchodní tajemství společnosti. Takové nařízení by mu mohlo zcela zabránit v informování o nevydaných produktech s logem Applu, což tvoří podstatnou část jeho kanálu na YouTube. Další společnou zprávu o stavu celého řízení by měly všechny tři strany soudu předložit 7. října.