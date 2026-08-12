LEGO chystá parádní bonus k Ministerstvu kouzel z Harryho Pottera. Zdarma k němu bude další set s Popletalem

Když LEGO před pár dny oficiálně odhalilo obří Ministerstvo kouzel, bylo jasné, že si pro fanoušky Harryho Pottera připravilo opravdu velkou lahůdku. Nyní se navíc objevují informace o bonusové stavebnici, která by mohla být pro sběratele minimálně stejně zajímavá. K novému Ministerstvu kouzel se totiž má objevit další povedený LEGO Harry Potter dárek k nákupu.
Bonusová novinka nese označení 40901 Ministry Munchies & The Daily Prophet Stand a podle aktuálních informací půjde o GWP, tedy stavebnici, kterou zákazník získá zdarma při splnění podmínek nákupu. Uniklé informace hovoří o nabídce od 29. srpna, přičemž v některých zemích má být podmínkou nákup LEGO Harry Potter produktů za minimálně 130 dolarů či eur.
A co vlastně fanoušci dostanou? LEGO tentokrát vytvořilo malou scénu z prostředí Ministerstva kouzel, která kombinuje stánek s cukrovinkami Ministry Munchies, prodejní stánek novin Daily Prophet, tedy Denního věštce a část slavné fontány Magických bratří. Právě díky tomu má stavebnice potenciál fungovat nejen jako doplněk k novému Ministerstvu kouzel, ale také jako samostatná dekorace.
To je ostatně jeden z jejích největších plusů. Pokud totiž doma nemáte pouze Harry Potter kolekci, ale například větší LEGO město, stánek s novinami nebo cukrovinkami můžete poměrně snadno zakomponovat i mezi ostatní městské stavby. Nejde tedy o model, který by dával smysl pouze vedle jediného konkrétního setu.
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Hned tři minifigurky
Velmi zajímavá je také sestava minifigurek. Součástí bonusu mají být Cornelius Fudge (v češtině Kornelius Popletal), tedy ministr kouzel, a speciální prodejce Daily Prophet. Tím ale LEGO nekončí. Třetí figurkou je totiž zlatá minifigurka představující sochu ve fontáně. Celkem má mít stavebnice 152 dílků. Právě Kornelius Popletal je přitom pro fanoušky poměrně zajímavým úlovkem. Jeho minifigurka se v LEGO Harry Potter kolekci neobjevuje úplně běžně a podle dostupných informací byla dosud spojena například s loňským Prasinkovým setem.
Samotná fontána navíc odkazuje na jednu z ikonických částí atria Ministerstva kouzel. LEGO tak podle všeho vytvořilo bonus, který velmi dobře zapadá do atmosféry nového obřího setu, ale zároveň jej lze vystavit i samostatně.
A právě tady je podle mě největší problém. Pokud bude nabídka skutečně časově omezená, fanoušci, kteří chtějí mít novou kolekci LEGO Harry Potter kompletní, budou muset nákup poměrně dobře načasovat. Podle aktuálně uniklých informací se má GWP rozdávat od 29. srpna do 6. září, případně do vyčerpání zásob. Je přitom důležité dodat, že podle současných informací nemusí být bonus automaticky vázaný výhradně na nákup Ministerstva kouzel. Zdroje jej popisují jako dárek k nákupu LEGO Harry Potter produktů při splnění stanoveného limitu. To je pro fanoušky vlastně dobrá zpráva, protože k jeho získání nemusí nutně kupovat téměř pětisetdolarové Ministerstvo kouzel.
Ať už tedy plánujete pořízení obřího Ministerstva kouzel, nebo jen hledáte zajímavý přírůstek do své LEGO Harry Potter sbírky, 40901 Ministry Munchies & The Daily Prophet Stand rozhodně stojí za pozornost. Na malý GWP nabízí překvapivě hodně detailů, hned tři zajímavé figurky a navíc jej lze využít i mimo svět Harryho Pottera.