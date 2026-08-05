Nejočekávanější LEGO Harry Potter letoška je venku. Tohle je nové Ministerstvo kouzel

Po týdnech spekulací, nákresů i uniklých fotografií je konečně jasno. LEGO oficiálně představilo dlouho očekávanou stavebnici Harry Potter Ministerstvo kouzel (76476), která potvrzuje, že fanoušci kouzelnického světa se letos dočkají jedné z vůbec nejpropracovanějších stavebnic celé série. A nutno říct, že realita předčila očekávání.
Novinka nabídne úctyhodných 3 491 dílků a vznikla jako sběratelský model pro dospělé fanoušky. LEGO tentokrát zpracovalo Ministerstvo kouzel v měřítku minifigurek, takže nechybí nejen ikonické atrium, ale ani řada místností známých z filmů Harry Potter a Fénixův řád nebo Harry Potter a Relikvie smrti.
Na první pohled zaujme také propracovaná část s mudlovskou ulicí, stanicí metra a legendární červenou telefonní budkou, přes kterou se čarodějové do ministerstva dostávali. Právě propojení běžného světa s kouzelnickým dává stavebnici jedinečný charakter.
LEGO si navíc připravilo řadu interaktivních funkcí. Minifigurku lze například doslova „spláchnout“ z toaletní kabinky přímo do ministerstva, nechybí ani možnost zničit police v Síni proroctví během soubojů se Smrtijedy nebo přehrát další ikonické filmové okamžiky.
Fotogalerie
O pořádnou porci fanservisu se stará také 14 minifigurek, mezi nimiž nechybí Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ron Weasley, Albus Brumbál, Lord Voldemort, Dolores Umbridgeová, Arthur Weasley ani další důležité postavy. Součástí balení je navíc i sběratelská figurka Patrona v podobě rysa, která připomíná 25. výročí řady LEGO Harry Potter.
Model ukrývá řadu detailně zpracovaných místností včetně kanceláře Arthura Weasleyho, kanceláře Dolores Umbridgeové, soudní síně pro disciplinární řízení nebo prostoru, kde se odehrává legendární souboj Brumbála s Voldemortem. Díky modulární konstrukci je navíc možné jednotlivé části snadno prohlížet a objevovat další skryté detaily. Po sestavení bude stavebnice měřit přes 51 cm na výšku, 35 cm na šířku a 15 cm do hloubky, takže se rozhodně neztratí v žádné sbírce. S orientací při stavění pomůže aplikace LEGO Builder, která nabízí 3D návody, možnost model přibližovat, otáčet a průběžně sledovat postup.
Když se před několika dny na internet dostaly první rozmazané fotografie krabice, bylo jasné, že LEGO chystá něco velkého. Nyní je však oficiální představení venku a je vidět, že obavy fanoušků byly zbytečné. Ministerstvo kouzel patří bez přehánění mezi nejambicióznější LEGO Harry Potter stavebnice posledních let a má všechny předpoklady stát se jedním z největších hitů letošní nabídky. A mě už popravdě dost svrbí prsty s objednávkou. Set je však k dostání až od 1. září a to za cenu 10 499 Kč.