MAXI výprodej na DATARTu odstartoval. Slevy až 50 % se týkají televizí, Apple produktů i domácích spotřebičů

Komerční sdělení: Pokud už delší dobu přemýšlíte nad pořízením nové elektroniky nebo domácích spotřebičů, právě teď nastal ideální čas. DATART totiž spustil svůj tradiční MAXI výprodej, ve kterém zlevnil stovky oblíbených produktů napříč prakticky všemi kategoriemi. U vybraného zboží se navíc slevy vyšplhaly až na 50 %, takže u dražších nákupů můžete ušetřit opravdu zajímavé částky.
V akci nechybí televizory, notebooky, mobilní telefony, chytré hodinky, sluchátka, herní příslušenství ani velké a malé domácí spotřebiče. Na své si přijdou také zájemci o produkty Apple, chytrou domácnost, zahradní techniku nebo vybavení do dílny. Výběr je opravdu široký a každý si tak může najít přesně to, co právě hledá.
Mezi nejzajímavější nabídky patří například Apple AirPods Max za 6 990 Kč místo původních 11 390 Kč, televizor Samsung QE75QN85F za 24 100 Kč místo 34 990 Kč nebo automatický kávovar Siemens EQ.6 plus za 10 779 Kč namísto 16 990 Kč. Výrazně zlevnily také pračky, vysavače, reproduktory, chytré hodinky Garmin či mobilní telefon vivo V70 FE 5G. Velkou výhodou je, že výprodej zahrnuje produkty z desítek kategorií. Ať už vybíráte novou televizi do obýváku, notebook do školy, telefon, kuchyňské spotřebiče nebo vybavení pro chytrou domácnost, je velká šance, že právě teď pořídíte vybraný model za výrazně lepší cenu než obvykle.
Pokud vás některá z nabídek zaujme, příliš s nákupem neotálejte. MAXI výprodej probíhá od 3. do 31. srpna 2026, ovšem u nejatraktivnějších produktů bývá běžné, že se vyprodají ještě před koncem akce.