Zavřít reklamu

Apple oznámil první novinku z iOS 28. iPhone konečně dostane funkci, na kterou uživatelé Windows čekají roky

iPhone
J. FilipJiří Filip
0

Přestože iOS 27 ještě ani nevyšel ve finální verzi, Apple už poodhalil vůbec první novinku, která zamíří do jeho nástupce. V dokumentech zveřejněných kvůli evropské legislativě totiž společnost potvrdila, že pracuje na funkci umožňující kopírování a vkládání obsahu mezi iPhonem a počítačem s Windows, podobně jako dnes funguje Universal Clipboard mezi iPhonem a Macem. 

Mohlo by vás zajímat

Novinka vzniká na základě požadavku Microsoftu v rámci pravidel Evropské unie, přičemž cílem je umožnit uživatelům jednoduše zkopírovat text, odkaz, fotografii nebo jiný obsah na iPhonu a okamžitě jej vložit na počítači s Windows. Synchronizace pak má stejně jako v případě Apple produktů fungovat na pozadí, bez nutnosti otevírat konkrétní aplikace nebo provádět složité ruční přenosy. 

Apple v dokumentaci uvádí, že jde o technicky náročný projekt, jelikož například bude funkce vyžadovat jednorázové spárování zařízení a udělení oprávnění ke sdílení systémové schránky. Právě kvůli složitosti vývoje proto firma počítá s dokončením až na podzim roku 2027, což znamená, že se s největší pravděpodobností stane součástí iOS 28 s tím, že nejprve zamíří do vývojářských beta verzí a teprve poté mezi běžné uživatele. A upřímně, vůbec bych se nedivil, kdyby se jednalo až o bety iOS 28.1 či 28.2. S podobnou funkcí totiž Apple úplně spěchat nebude, protože ani nemusí. 

MacBook Air M5 LsA 1 MacBook Air M5 LsA 1
MacBook Air M5 LsA 2 MacBook Air M5 LsA 2
MacBook Air M5 LsA 3 MacBook Air M5 LsA 3
MacBook Air M5 LsA 4 MacBook Air M5 LsA 4
MacBook Air M5 LsA 5 MacBook Air M5 LsA 5
MacBook Air M5 LsA 6 MacBook Air M5 LsA 6
MacBook Air M5 LsA 7 MacBook Air M5 LsA 7
MacBook Air M5 LsA 8 MacBook Air M5 LsA 8
MacBook Air M5 LsA 9 MacBook Air M5 LsA 9
MacBook Air M5 LsA 10 MacBook Air M5 LsA 10
MacBook Air M5 LsA 11 MacBook Air M5 LsA 11
MacBook Air M5 LsA 12 MacBook Air M5 LsA 12
MacBook Air M5 LsA 13 MacBook Air M5 LsA 13
MacBook Air M5 LsA 15 MacBook Air M5 LsA 15
MacBook Air M5 LsA 16 MacBook Air M5 LsA 16
MacBook Neo LsA 5 1 MacBook-Neo-LsA-5-1
Vstoupit do galerie

Je ale potřeba dodat jednu důležitou věc. Funkce je zatím připravována především kvůli splnění požadavků Digital Markets Act v Evropské unii. Není proto jisté, zda bude dostupná po celém světě, nebo zůstane omezena pouze na evropské uživatele. Pravděpodobnější je však druhá varianta vzhledem k tomu, že doposud vlastně všechny takto „vynucené“ funkce ze strany EU ponechal Apple jen na jejím území. 

Mohlo by vás zajímat

Pro uživatele Windows jde každopádně o velmi vítanou zprávu. Zatímco majitelé Maců mohou díky Universal Clipboard kopírovat a vkládat obsah mezi zařízeními už řadu let, uživatelé Windows byli dosud odkázáni na aplikace třetích stran. Pokud tedy Apple svůj plán dotáhne do konce, bude práce s iPhonem a počítačem s Windows výrazně pohodlnější než kdykoliv předtím. 

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na Alze

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
Windows

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.