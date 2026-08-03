DATART brutálně zlevnil AirPods Max, teď jsou jen za 6990 Kč

Komerční sdělení: Pokud jste už delší dobu pokukovali po sluchátkách Apple AirPods Max, právě teď přišla chvíle, kdy dává jejich koupě větší smysl než kdy dřív. DATART totiž odstartoval svou tradiční MAXI výprodej, ve kterém zlevnil řadu oblíbených produktů napříč kategoriemi. Největší pozornost ale bez debat poutají právě prémiová sluchátka od Apple, jejichž cena spadla na historicky velmi zajímavou úroveň.
Apple AirPods Max jsou dlouhodobě považována za jedny z nejlepších bezdrátových sluchátek na trhu. Nabízejí špičkové aktivní potlačení okolního hluku, skvělý režim propustnosti, prostorový zvuk s dynamickým sledováním pohybu hlavy i precizní zpracování z hliníku a kvalitních materiálů. Přesně kvůli tomu ale také nikdy nepatřila mezi levné produkty.
Právě proto stojí aktuální nabídka DATARTu za pozornost. AirPods Max jsou nyní k dispozici za pouhých 6 990 Kč místo běžných 11 390 Kč, což znamená úsporu 4 400 Kč. Za tuto cenu jde o jednu z nejzajímavějších nabídek, která se u těchto sluchátek v poslední době objevila.
AirPods Max ve velké slevě seženete zde
Nejde přitom o jediný zlevněný produkt. Součástí MAXI výprodeje jsou také televize, notebooky, chytré hodinky, domácí spotřebiče, audio technika nebo příslušenství. Mezi nejzajímavějšími nabídkami najdete například televizory Samsung či Philips, hodinky Garmin fēnix 8, automatické kávovary Siemens nebo tyčové vysavače ETA.
Pokud jste ale čekali právě na výraznější zlevnění AirPods Max, tohle je akce, kterou byste neměli přehlédnout. Sleva přes čtyři tisíce korun totiž z těchto prémiových sluchátek dělá podstatně dostupnější volbu a rozdíl oproti klasickým bezdrátovým modelům je při každodenním používání opravdu znát.
MAXI výprodej v DATARTu odstartoval 3. srpna a poběží až do 31. srpna nebo do vyprodání zásob. Pokud tedy nechcete riskovat, že se nejzajímavější produkty vyprodají, vyplatí se s nákupem příliš neotálet.