Nový MacBook Neo překvapil Apple. Prodává se mnohem lépe, než čekal

Apple má za sebou rekordní čtvrtletí a významnou roli v něm sehrál produkt, od kterého si mnoho lidí původně neslibovalo zázraky. Řeč je o MacBooku Neo, který podle všeho výrazně překonal očekávání a stal se hlavním motorem růstu prodejů počítačů Mac. Právě díky němu vzrostly tržby z Maců meziročně o téměř 29 % na 10,35 miliardy dolarů.
MacBook Neo je vůbec nejdostupnějším notebookem v historii Apple. Společnost jej uvedla letos na jaře s cílem oslovit především studenty, běžné uživatele a zájemce, kteří dosud používali levné notebooky s Windows nebo Chromebooky. Zdá se, že tato strategie zabrala. Podle dostupných informací tvořil právě MacBook Neo podstatnou část rekordních prodejů Maců v uplynulém čtvrtletí.
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Za projektem MacBooku Neo přitom stojí John Ternus, který se od 1. září stane novým generálním ředitelem Apple. Už během svého působení v čele hardwarového vývoje prosazoval myšlenku cenově dostupného MacBooku, jenž by otevřel ekosystém Apple širšímu okruhu zákazníků. První výsledky naznačují, že šlo o správné rozhodnutí.
Pozitivní zprávou pro Apple je také to, že MacBook Neo nepřilákal jen stávající zákazníky. Podle společnosti si jej ve velké míře pořizují lidé, kteří dosud žádný Mac nevlastnili. Právě získávání nových uživatelů je pro Apple mimořádně důležité, protože ti následně často začnou využívat také další produkty a služby, jako jsou iPhone, iPad, Apple Watch nebo iCloud+.
MacBook Neo tak může být jedním z nejdůležitějších produktů posledních let. Ne proto, že by nabízel nejvyšší výkon nebo nejmodernější technologie, ale proto, že otevírá svět Maců lidem, kteří o něm dříve kvůli vysoké ceně vůbec neuvažovali. A rekordní výsledky za uplynulé čtvrtletí naznačují, že Apple se touto strategií trefil do černého.