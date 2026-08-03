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Nový MacBook Neo překvapil Apple. Prodává se mnohem lépe, než čekal

Mac
J. FilipJiří Filip
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Apple má za sebou rekordní čtvrtletí a významnou roli v něm sehrál produkt, od kterého si mnoho lidí původně neslibovalo zázraky. Řeč je o MacBooku Neo, který podle všeho výrazně překonal očekávání a stal se hlavním motorem růstu prodejů počítačů Mac. Právě díky němu vzrostly tržby z Maců meziročně o téměř 29 % na 10,35 miliardy dolarů. 

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MacBook Neo je vůbec nejdostupnějším notebookem v historii Apple. Společnost jej uvedla letos na jaře s cílem oslovit především studenty, běžné uživatele a zájemce, kteří dosud používali levné notebooky s Windows nebo Chromebooky. Zdá se, že tato strategie zabrala. Podle dostupných informací tvořil právě MacBook Neo podstatnou část rekordních prodejů Maců v uplynulém čtvrtletí. 

MacBook Neo LsA 11 MacBook Neo LsA 11
MacBook Neo LsA 12 MacBook Neo LsA 12
MacBook Neo LsA 13 MacBook Neo LsA 13
MacBook Neo LsA 14 MacBook Neo LsA 14
MacBook Neo LsA 15 MacBook Neo LsA 15
MacBook Neo LsA 16 MacBook Neo LsA 16
MacBook Neo LsA 17 MacBook Neo LsA 17
MacBook Neo LsA 18 MacBook Neo LsA 18
MacBook Neo LsA 19 MacBook Neo LsA 19
MacBook Neo LsA 20 MacBook Neo LsA 20
MacBook Neo LsA 21 MacBook Neo LsA 21
MacBook Neo LsA 22 MacBook Neo LsA 22
MacBook Neo LsA 23 MacBook Neo LsA 23
MacBook Neo LsA 24 MacBook Neo LsA 24
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Za projektem MacBooku Neo přitom stojí John Ternus, který se od 1. září stane novým generálním ředitelem Apple. Už během svého působení v čele hardwarového vývoje prosazoval myšlenku cenově dostupného MacBooku, jenž by otevřel ekosystém Apple širšímu okruhu zákazníků. První výsledky naznačují, že šlo o správné rozhodnutí. 

Pozitivní zprávou pro Apple je také to, že MacBook Neo nepřilákal jen stávající zákazníky. Podle společnosti si jej ve velké míře pořizují lidé, kteří dosud žádný Mac nevlastnili. Právě získávání nových uživatelů je pro Apple mimořádně důležité, protože ti následně často začnou využívat také další produkty a služby, jako jsou iPhone, iPad, Apple Watch nebo iCloud+. 

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MacBook Neo tak může být jedním z nejdůležitějších produktů posledních let. Ne proto, že by nabízel nejvyšší výkon nebo nejmodernější technologie, ale proto, že otevírá svět Maců lidem, kteří o něm dříve kvůli vysoké ceně vůbec neuvažovali. A rekordní výsledky za uplynulé čtvrtletí naznačují, že Apple se touto strategií trefil do černého. 

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MacBook Neo

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