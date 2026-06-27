MacBook Neo přestal z minuty na minutu dávat smysl. A je to velká škoda

Když Apple ve čtvrtek krátce po poledni vypnul svůj Online Store, nikdo této věci nevěnoval příliš mnoho pozornosti. Představení novinek takto před létem je totiž takřka vyloučené a navíc v minulosti v tomto období opakovaně spouštěl první vlnu své kampaně Back to School, která umožňuje studentům nakoupit jeho produkty s nejrůznějšími bonusy. Když však Online Store opět naběhl, svět čekala studená sprcha ve formě zvýšení cena mnoha produktů v čele s Macy a iPady. Zatímco zdražení některých je relativně zanedbatelné, u jiných se bavíme o takovém navýšení ceny, po kterém skoro až přestávají dávat smysl. Do druhé kategorie pak podle mého názoru spadá i MacBook Neo, který Apple před dobrým čtvrt rokem představil jako levnou vstupenku do světu Maců, aby jej po pár měsících zdražením do jisté míry zabil. A je to dle mého názoru ohromná škoda.
Nebudu vám lhát. Když mi před pár měsíci přistál na stole MacBook Neo k otestování, coby uživatel, který je do značné míry jeho cílovou skupinou, jsem z něj byl naprosto nadšený. Má práce je totiž primárně kancelářského typu s tím, že na ní dlouhodobě využívám MacBooky Air, u kterých jsem si v minulosti mockrát říkal, že jsou vlastně docela zbytečně dobré ve smyslu toho, že je stejně nedokážu využít na maximum. MacBook Neo začínající na 599 dolarech (v Česku 16 990 Kč) s 256GB úložištěm, potažmo ve vyšší konfiguraci na 699 dolarech (v Česku 19 990 Kč) s 512GB úložištěm a Touch ID mi tak dával ohromný smysl prakticky hned od představení.
Když jsem jej následně začal používat v rámci recenzování coby svůj primární pracovní stroj, nenarazil jsem u něj z hlediska výkonu na nic, co by mě jakožto majitele Airu M3 s 8GB RAM jakkoliv omezovalo. Jasně, pár drobností typu absence MagSafe či podsvícení klávesnice mé nadšení trochu brzdila, stále jsem však byl z tohoto stroje s neskutečně dobrou cenovkou nadšený a nebál jsem se jej doporučit každému podobně fungujícími člověku. To se ale nyní mění.
Fotogalerie
Cena MacBooku Neo totiž poskočila o 100 dolarů na 699, respektive 799 dolarů, v Česku pak na 19 990 Kč, respektive 22 990 Kč. To sice na první pohled stále není úplně moc, je tu však jeden zásadní háček – na trhu stále naleznete spoustu nových MacBooků Air M4, které jsou chtě nechtě parametrově lepší než je MacBook Neo a vychází doslova o nižší jednotky tisíc korun dráž. Třeba na Alze teď seženete MacBook Air M4 se 16GB RAM, 256GB SSD, podsvícenou klávesnicí, MagSafe a dalšími lepšími parametry za 23 790 Kč, v případě využití výkupního bonusu pak dokonce jen za 21 290 Kč. A troufnu si říci, že právě smazání většího cenového rozdílu nyní MacBook Neo zabije, nebo minimálně prodejně dost poškodí.
Ano, samozřejmě vím, že i v době jeho vstupu na trh se dalo MacBooky Air sehnat v nejrůznějších slevách za pakatel, ale cenový rozdíl byl tehdy stále větší – připlatit bylo třeba kolem 6000 Kč. Teď je ale situace taková, že pokud máte elektroniku pro výkup, stačí vám ve výsledku přihodit ušmudlaných 1300 Kč a místo základního MacBooku Neo s 8GB RAM, mobilním čipem, chybějícím Touch ID či nepodsvícenou klávesnicí dostanete Air M4, který je zkrátka výbavou o parník jinde a u kterého se připlatit prostě vyplatí (a to klidně i do těch výše zmíněných 23 790 Kč).
Je mi jasné, že kdyby Apple nemusel, do zdražování by se nepustil. Ostatně, zatímco konkurence zvyšuje ceny už dlouhé měsíce, on se držel na těch původních srdnatě opravdu dlouho navzdory všem okolním vlivům. Říkám si však, jestli by třeba právě u MacBooku Neo nebylo ze strany Apple lepším tahem snížení marže, potažmo vykrytí vyšší ceny paměťových čipů ze své kapsy než jeho zdražení, protože tento stroj rázem ztrácí to, co z něj dělalo hit. Protože samozřejmě takto levně lze MacBook Air M4 (a v různých akcích i M5) sehnat nejen v Česku, ale i ve zbytku světa. Zlaté časy modelu Neo jsou tak možná ty tam a s nimi dost možná i zajímavá budoucnost levných Apple produktů. Neo totiž zprvu ukazoval, že právě tento typ produktů může být cesta k lidem, která se však nyní opět uzavírá.