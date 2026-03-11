MacBook Neo vs. MacBook Air: Podívejte se, v čem se vzhledově liší

Apple dnes začal prodávat veškeré produktové novinky, které odhalil minulý týden. Nám do redakce pak dorazil například MacBook Neo, iPhone 17e či MacBook Air M5. Právě vizuální srovnání MacBooku Neo a Air mi pak přijde docela zajímavé a byla by škoda, kdybychom vás o něj ochudili. To proto, že se na internetu dost často dočtete o tom, že oba stroje používají velmi podobné šasi, kvůli čemuž je od sebe lze jen těžko rozeznat. Pravda je však taková, že rozdílů je mezi nimi poměrně dost a to i v případě, že sáhnete po podobné barevné variantě. Ostatně, posuďte sami v galerii níže.
Fotogalerie
Že jsou barevné varianty rozdílné není samozřejmě vzhledem k rozdílnému názvu překvapením. Co však může zaujmout, je například to, že rohy víka MacBooku Neo jsou podstatně zaoblenější než tomu je u relativně hranatého Airu. Dále si nelze nevšimnout větší tloušťky modelu Neo, samozřejmě pak i jinak širokých rámečků kolem displeje a jiné barvy klávesnice, kdy zatímco u řady Air a Pro vsází Apple na černou, u řady Neo ladí barvu klávesnice do barvy šasi. V případě modré varianty tak máte k dispozici světle modrou, nepodsvícenou Magic Keyboard, na které se ale píše opravdu fajn. Celkově pak oproti MacBooku Air působí Neo designově docela dost jinak, byť bych si osobně netroufl říci, že méně prémiově. Apple se u něj jen evidentně vydal cestou, při které nebylo třeba tak moc tlačit na co nejmenší rozměry, a i díky tomu mohl leckde zaoblovat víc, než jsme zvyklí u modelů Air. A je to cesta, která je mě osobně docela sympatická.
