Začínáme testovat iPhone 17e a toto jsou naše první dojmy a unboxing!

Hlavní hvězdou dnešního dne je sice bezesporu MacBook Neo coby nejlevnější notebook od Applu v historii, svůj díl pozornosti si však bezesporu zaslouží i nový iPhone 17e. Ten navazuje na před rokem vydaný iPhone 17e a při pohledu na jeho technické specifikace by se s trochou nadsázky skoro až chtělo říci, že se v některých směrech snaží poučit z jeho chyb. Ale daří se mu to? Tak přesně tuto otázku si pokládám v posledních desítkách minut, jelikož mi na stole jeden iPhone 17e již přistál na testy.
K dispozici mám konkrétně novou růžovou variantu, což je vlastně jedna z prvních věcí, u které se musím zastavit a Apple pochválit. Jasně, jde „jen“ o novou barvičku, ale myslím si, že zrovna u low-endu, kterým iPhone 17e bezesporu je, musí být Apple v tomto směru pro uživatele co možná nejzajímavější. Loňské představení iPhonu 16e v bílé a černé variantě tak za mě bylo docela fádní a jsem proto rád, že letos přibyla alespoň jedna nová barvička, byť ne úplně pánská. I coby muž ale musím říci, že růžová v podání Applu vypadá opravdu hezky, jelikož je jemná, nevinná a celkově příjemná.
Zde však ve výsledku jakékoliv hlubší hodnocení designu končí. Oproti předešlé generaci jsme se totiž nedočkali viditelného posunu už v ničem, což je za mě docela škoda. Třeba takový Dynamic Island by totiž za mě novému iPhonu 17e rozhodně slušel a co víc, jeho ovladatelnost by posunul na vyšší level. Apple se však bůhvíproč rozhodl opět jen pro výřez v displeji, což vizuálně posouvá tento model pár let dozadu. Snad se tedy v příštím roce odváže víc. A to doufám po všech směrech. Rámečky kolem displeje jsou totiž na rok 2026 opravdu dost široké a 60Hz obnovovací frekvenci asi ani nemá příliš smysl komentovat už jen proto, že až do loňska Applu trvalo, než jí navýší i u základního iPhonu 17, natožpak chtít totéž u low-endu.
A dost úsporně přistupoval Apple i k vylepšením, které se odehrály takříkajíc „pod kapotou“. Srdcem telefonu je nově čip A19 původně využitý v iPhone 17, byť s horším GPU, který je doplněn o 8 GB RAM paměti. Potěší nicméně alespoň fakt, že základní úložiště poskočilo ze 128 GB na 256 GB, což si dnešní doba plná velkých aplikací či fotek už rozhodně žádá. Pokud však čekáte, že nový čipset přinese například vyšší uživatelský komfort při ovládání telefonu, pak čekáte marně. Když jsem vedle sebe iPhone 16e a 17e testoval, rychlostně si byly tyto telefony opravdu velmi podobné.
Pokud se pak ptáte, co mě u iPhonu 17e potěšilo nejvíce, je to paradoxně „hloupé“ bezdrátové nabíjení. Apple totiž přidal telefonu podporu MagSafe a s tím i možnost nabíjet jej až 15W pomocí magnetických Qi2 nabíječek, což já jakožto notirický bezdrátový nabíječ slyším moc rád. Ano, i zde mohl být Apple progresivnější a nasadit rovnou podporu Qi2.2, kterou disponují zbylé iPhony 17, a tedy umožnit nabíjet tento model až 25W bezdrátově, ale oproti loňským 7,5W je navýšení na dvojnásobek prostě fajn.
Co tedy říci po chvíli testování? Asi to, že letos za stejné peníze (konkrétně 16 990 Kč) dostanete o něco více muziky než v předešlém roce, což je rozhodně fajn. Stále se ale rozhodně nejedná o žádnou hitparádu, která by měla trhat prodejní rekordy – tím spíš, když má tento model nad sebou nesrovnatelně lepší iPhone 17. Ano, ten je o 6 000 Kč dražší, ale také toho nabízí daleko víc zajímavého a myslím si zcela upřímně, že to, co má „navíc“ rozhodně za příplatek 6 000 Kč stojí. Na druhou stranu, pokud někdo hledá vstupenku do světa iPhonů. je 17e určitě lepší vstupní branou než byl loni 16e. Na jakékoliv větší závěry si ale ještě nechám čas.