Máme v redakci nový MacBook Neo! Zde je náš unboxing a první dojmy z nejlevnějšího notebooku od Applu

Den D pro fanoušky Apple produktů je tu. Na dnešní den si totiž kalifornský gigant naplánoval start prodejů svých nedávno představených novinek a jelikož mi jejich první várka dorazila před pár hodinami do pracovny na testy, pojďme se na ně tedy společně podívat. Začít pak nemůžu ničím jiným než MacBooke Neo coby jedním z nejzajímavějších produktů z dílny Applu za posledních, troufnu si říci, pět let. Tak levný notebook totiž Apple doposud neprodával, zároveň nikdy komerčně neprodával počítač osazení mobilním čipem řady A a v podobném duchu by se dalo ještě asi chvíli pokračovat. Jsou ale tyto ústupky v něčem zdát? Minimálně po prvních desítkách minut hraní si s tímto strojem si troufnu říci, že nejsou.
Fotogalerie
Balení MacBooku Neo ve své podstatě nepřekvapí takřka ničím. Apple jej totiž opět zabalil do klasické bílé krabice s jeho obrázkem, názvy po bocích spolu s logy a spodní samolepkou s konfigurací stroje uvnitř. Mě se dostala do rukou konkrétně modrá varianta se 256GB úložištěm – tedy ta bez Touch ID v klávesnici. A musím říci, že mě novinka zaujala prakticky hned po vyjmutí z krabice. Rozhodně bych totiž neřekl, že v ruce držím stroj s podobně nízkou cenovkou. Jasně, na skvělé zpracování jsme u Applu už tak nějak zvyklí, ale říkal jsem si, jestli zde přeci jen Apple trošičku nepovolí, aby třeba ještě víc ušetřil. To se ale nestalo a vám tak do rukou dorazí naprosto krásný stroj, který ve vás vyvolá dost podobné emoce, jako když vybalíte nesrovnatelně dražší high-endové konfigurace MacBooků Pro. Tedy alespoň u mě to tak fungovalo.
Na internetu se dočtete, že je MacBook Neo dost podobný MacBooku Air, což bych však za sebe tak úplně netvrdil. Tedy jasně, určitou filozofii tyto stroje sdílí, ale když se na Neo podíváte blíže, rychle zjistíte, že je jeho tělo oproti MacBooku Air podstatně více zaoblené v hranách. Počítač je ale oproti MacBooku Air i o něco málo tlustší a samozřejmě menší, takže si jej s ním určitě nespletete. O rozpoznatelnost se pak starají i souměrné rámečky kolem displeje, které by za mě však mohly být určitě o něco tenčí. Pro někoho zde nicméně může být pozitivem alespoň absence výřezu v displeji.
MacBook Neo je prvním MacBookem od Applu, který se chlubí klávesnicí v barvě šasi. Zatímco na produktových fotkách od Applu jsou však klávesnice docela tmavé (tedy blízké barvě samotného počítače), v reálu jsou relativně světlé, byť stále pohledově moc pěkné. A protože se jedná typově o Magic Keyboard, píše se na nich skvěle stejně jako na Airu, Pro či klasické Magic Keyboard. Dost zvědavý jsem byl i na Trackpad, kterému sice chybí podpora Force Touch (tedy snímání přítlaku), ale po prvních desítkách minut musím říci, že to až tak nevadí. Klikání se totiž provádí stále promáčknutím a vám tak ve výsledku chybí už jen jedna „hlubší“ poloha pro zobrazení detailů, což ve věc, kterou ve výsledku ne každý využívá.
Fotogalerie #2
Velmi kladně musím zhodnotit i kvalitu zvuku. Přestože zde Apple vsadil jen na dva repráky, odvádí v tomto směru MacBook Neo skvělou práci, stejně jako displej, který má dobré podání barev a řekl bych, že i dostačující jas. A jak svižný tento stroj je? Odpověď na tuto otázku bych vám rád dal co nejkomplexněji až v samotné recenzi, ale musím říci, že po chvíli hraní si s tímto počítačem mám coby majitel MacBooku Air M3 skoro až pocit, že pracuji de facto na stejně výkonném stroji. Jednoduché úlohy typu prohlížení internetu, odepisování na maily či tvorba textových dokumentů je na Neu velmi svižná a bezproblémová, což ostatně potvrzuje dřívější zprávy o skvělém jednojádrovém výkonu jeho čipu. Po prvních chvílích s novinkou se mi tak chce říci, že Apple tentokrát mířit proklatě přesně a to, co nám v podobě MacBooku Neo naservíroval, je zatraceně chutná kombinace designu, výkonu a skvělého macOS.