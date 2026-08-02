Vešly se na jedinou disketu, ale zabavily na stovky hodin. Připomeňte si legendární hry roku 1991

Jednoduchá grafika a velikost, která se vešla na disketu. To ovšem neznamenalo, že jste si nemohli užít hodiny a hodiny zábavy. Pojďme se podívat na nejlepší hry, které jsme mohli hrát v roce 1991.
Sonic the Hedgehog
Ježek Sonic je naprostou legendou a tato hra baví dodnes. Zahrát si ji můžete na všem možném.
Street Fighter II
Bitkařina, která byla (a stále je) vždy jakousi konkurencí Tekkena. Zábava na dlouhé hodiny, kterou jste si nejvíce užili zpravidla s kamarádem po svém boku.
Final Fantasy IV
Těžko tomu uvěřit, ale v roce 1991 dorazil čtvrtý díl skvělého RPG v podobě Final Fantasy.
Duke Nukem
Ačkoli Duke Nukem zažil největší slávu po přechodu na 3D, skvělá zábava byla i dvojrozměrném prostoru.
Lemmings
Chytlavá a občas poměrně obtížná hra, kdy vaším cílem bylo zachránit co nejvíce Lemíků.
Civilization
Budovatelská strategie, která svým způsobem předběhla svou dobu. V jednoduchosti byla krása.
Home Alone
Jak nyní uvidíte, v té době byly hry podle filmů a seriálů populárnější, než by kdo čekal. Dnes se již tento trend příliš nenosí. A je to jedině dobře.
Predator II
Jak jsem říkal, v trendu budeme ještě chvíli pokračovat. V roli Arnolda jste v této hře prostě a jednoduše stříleli potvory.
The Simpsons
Popularita Simpsnů byla značná už v té době. Zrodila se tak tato skvělá a chytlavá skákačka.
Terminator 2: Judgment Day
A zase ten Arnold. Skvělá hra na motivy neméně skvělého filmu.