Výsledková sezóna vrcholí

Komerční sdělení: Velké světové společnosti po třech měsících opět zveřejňují své hospodářské výsledky a tento týden jsme se dočkali několika velkých technologických společností. Ty jsou v současné době v centru dění kolem umělé inteligence a ročně investují stovky miliard dolarů do nové infrastruktury pro AI. Jak si tedy vedly společnosti jako Alphabet, Meta, Microsoft, Apple nebo Amazon? Právě na výsledky těchto firem se podívali Tomáš Vranka, Filip Galko a Marek Nemky v posledním díle pořadu „Povídání o trzích“.
Jak si ale vedly jednotlivé firmy? Jako první zveřejnil své výsledky ještě minulý týden Alphabet, mateřská společnost Googlu. Výsledky byly fenomenální, protože výrazně rostly všechny důležité ukazatele. Celkové tržby vzrostly o 24 %, služby o 15 %, vyhledávání o 17 % a cloud o neuvěřitelných 82 %. Právě cloud výrazně těží z prudkého nárůstu poptávky po službách spojených s umělou inteligencí. To, že Google této technologii extrémně věří, potvrzuje i navýšení kapitálových výdajů, tedy CAPEXů. Ty by měly letos dosáhnout 195–205 miliard dolarů, zatímco před zveřejněním výsledků se očekávalo 180–190 miliard.
Ve středu večer zveřejnily výsledky také společnosti Meta a Microsoft. V případě společnosti Meta jsme se dočkali nesplnění očekávání a meziročního poklesu zisku. Ten byl způsoben výrazným nárůstem nákladů i jednorázovými položkami. Kromě toho byly výsledky dobré a společnosti Meta rostly všechny důležité ukazatele, jako je počet uživatelů, objem zobrazené reklamy či její ceny. Meta však snížila výhled na kapitálové výdaje (CAPEX) pro tento rok, což spolu se zklamáním ohledně zisků způsobilo pokles akcií o zhruba 8 %. Opačným případem byl Microsoft. Ten přinesl jako obvykle silná čísla. Tržby vzrostly o 18 %, zisky o 31 % a růst toho nejdůležitějšího, tedy cloudu Azure, zrychlil na 43 %. Vedení společnosti očekává další zrychlení i v tomto čtvrtletí, kdy by tento segment měl růst o 45 %. Microsoft však zřejmě pochopil, že trh začíná být alergický na vysoké investice do kapitálových výdajů (CAPEX), a na rozdíl od jiných firem snížil prognózu, i když se do značné míry jednalo pouze o účetní operaci. To však spolu s dobrými výsledky stačilo k tomu, aby akcie vzrostly přibližně o 7 %.
Ve čtvrtek večer zveřejnily výsledky také společnosti Amazon a Apple. V případě první z nich jsme byli svědky růstu akcií o přibližně 10 %. Amazon předložil pěkná čísla a hlavní hvězdou večera byl cloud Azure, který vzrostl o 43 %, což je nejvyšší hodnota za několik let. Amazonu se daří i v dalších důležitých segmentech, mezi které patří například i reklama. Dobrá data přinesl i Apple, v tomto případě však byla reakce akcií negativní a akcie klesly o 7 %. Společnost sice překonala očekávání, má však za sebou silný růst, díky němuž se stala největší společností na světě s tržní hodnotou 5 bilionů dolarů. To vedlo k vysoké tržní kapitalizaci a akcie na to reagovaly poklesem. Více informací o výsledcích společností se dozvíte v nejnovějším vydání Povídání o trzích od XTB.
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