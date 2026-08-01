iPhone 18 Pro může být největší upgrade za roky. Tohle jsou všechny důvody

Apple představí novou řadu iPhone 18 už za několik týdnů a pokud se dosavadní úniky potvrdí, mohou být právě modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max jedním z největších generačních skoků za poslední roky. Neočekává se revoluce v designu, ale kombinace několika významných hardwarových změn, které by mohly výrazně ovlivnit každodenní používání telefonu.
Zatímco v posledních letech se jednotlivé generace lišily spíše drobnými vylepšeními, letošní Pro modely mají přinést změny v oblasti fotoaparátu, výkonu, výdrže baterie i efektivity. Přesně proto se už nyní objevují názory, že pro mnoho uživatelů půjde o upgrade, který bude dávat větší smysl než přechod na předchozí generace.
Variabilní clona má posunout fotografování zase o kus dál
Jednou z nejzajímavějších novinek má být vůbec poprvé v historii iPhonu použití hlavního 48Mpx fotoaparátu s variabilní clonou. Ta umožňuje měnit množství světla dopadajícího na snímač podle aktuálních podmínek.
V praxi by to mělo znamenat kvalitnější fotografie za horšího světla, lepší kontrolu nad hloubkou ostrosti a ještě přirozenější portrétní fotografie. Variabilní clona je dnes běžná především u profesionálních fotoaparátů a některých špičkových telefonů s Androidem.
A20 Pro vyrobený 2nm technologií
Velkým lákadlem bude také nový procesor A20 Pro, který má být vyráběn moderním 2nm výrobním procesem. Díky tomu by měl nabídnout nejen vyšší výkon, ale především výrazně lepší energetickou efektivitu.
To znamená rychlejší zpracování náročných úloh, lepší práci s Apple Intelligence, nižší zahřívání telefonu a současně delší výdrž na jedno nabití. Právě kombinace výkonu a efektivity bývá jednou z největších předností vlastních čipů Applu.
Pro Max údajně dostane výrazně větší baterii
Podle několika zdrojů se má iPhone 18 Pro Max dočkat téměř desetiprocentního navýšení kapacity baterie. Pokud se informace potvrdí, půjde o jedno z největších meziročních zlepšení výdrže u největšího iPhonu. Společně s úspornějším čipem by tak mohl nový model nabídnout dosud nejlepší výdrž baterie v historii iPhonů.
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Menší Dynamic Island
Další očekávanou změnou je zmenšení Dynamic Islandu. Apple by měl část technologie Face ID přesunout pod displej, díky čemuž bude výřez menší a na obrazovce zůstane více prostoru pro samotný obsah. Změna nebude nijak dramatická, ale při každodenním používání může působit modernějším dojmem a zároveň naznačí směr, kterým se Apple v dalších letech vydá.
Apple údajně změní i harmonogram uvádění iPhonů
Letošní rok může být výjimečný také samotným způsobem uvedení nových telefonů. Spekuluje se totiž o tom, že v září Apple představí pouze modely iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a svůj první skládací iPhone. Základní iPhone 18 a iPhone 18 Air by měly dorazit až na jaře příštího roku. Pokud by se tato strategie skutečně potvrdila, šlo by o jednu z největších změn v historii uvádění nových iPhonů.
iPhone 18 Pro cena
Zatím není jasné, zda Apple zachová loňské ceny, nebo dojde ke zdražení. Někteří analytici očekávají stejnou startovní cenu jako u současné generace, jiní připouštějí navýšení kvůli dražší výrobě a novým technologiím. Definitivní odpověď přinese až zářijová keynote.
Vyplatí se čekat?
Pokud používáte iPhone 16 Pro nebo iPhone 17 Pro, nemusí být přechod nutností. Jestli ale vlastníte iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro nebo ještě starší model, mohl by být iPhone 18 Pro jedním z nejzajímavějších upgradeů za posledních několik let.
Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že Apple zatím nic oficiálně nepotvrdil a všechny zmíněné informace vycházejí z úniků a zpráv dodavatelského řetězce. Přesto se právě tyto novinky objevují napříč prakticky všemi důvěryhodnými zdroji a naznačují, že letošní Pro modely mohou být skutečně mimořádně povedené. Pokud se většina spekulací potvrdí, iPhone 18 Pro bude patřit k největším mezigeneračním posunům posledních let.