Šok pro fanoušky Apple. iPhone 18 Pro může zdražit až o třetinu

Pokud plánujete na podzim přechod na iPhone 18 Pro nebo iPhone 18 Pro Max, máme pro vás nepříjemnou zprávu. Podle nové analýzy investiční banky Morgan Stanley se Apple chystá výrazně zvýšit ceny svých nejvybavenějších telefonů. Zdražení by mohlo dosáhnout 250 až 300 dolarů, což v přepočtu představuje zhruba 5 500 až 7 000 korun. Pro úplnost dodám, že v USA začíná nyní iPhone 17 Pro na 999 dolarech, takže se bavíme o zdražení takřka o třetinu.
Analytik Erik Woodring upozorňuje, že Apple čelí bezprecedentnímu růstu výrobních nákladů. Největší problém představují rekordně drahé paměťové čipy a přechod na nový 2nm výrobní proces, který bude využívat čip A20 Pro. Výrazně dražší mají být také další komponenty určené pro modely Pro. Zajímavé je, že zdražení se podle odhadů nemusí týkat celé produktové řady. Apple by mohl vyšší náklady přenést především na modely Pro a Pro Max, jejichž zákazníci jsou podle analytiků tradičně méně citliví na cenu. Standardní iPhone 18 by tak mohl zdražit výrazně méně, případně vůbec.
Fotogalerie
Že Apple vyšší ceny skutečně zvažuje, naznačil už během výsledkového hovoru i Tim Cook. Ten připustil, že firma kvůli extrémnímu růstu cen pamětí už musela zdražit některé Macy a iPady. Zároveň uvedl, že současná situace na trhu s paměťmi je podle něj bezprecedentní a Apple ji přirovnal ke „stoleté vodě“.
Pokud se prognózy Morgan Stanley potvrdí, půjde o jedno z největších jednorázových zdražení iPhonů v historii. Definitivní odpověď ale přinese až tradiční zářijová keynote, na které Apple novou generaci představí. Do té doby je potřeba brát všechny informace jako kvalifikované odhady analytiků, nikoliv jako oficiálně potvrzené ceny. A upřímně, modleme se, ať k takto markantnímu zdražení nedojde. Příjemné by to totiž rozhodně nebylo.