Prezident OpenAI přiznal chybu v ChatGPT. Vše se ale brzy změní

Společnost OpenAI nedávno provedla poměrně rozsáhlou změnu ve své desktopové aplikaci ChatGPT, když spojila klasického AI asistenta s vývojářským nástrojem Codex a představila nový režim nazvaný „Work“. Výsledný design nového uživatelského rozhraní však mezi uživateli vyvolal spíše zmatek než nadšení. Prezident společnosti Greg Brockman v rozhovoru s novinářkou Joannou Stern v jejím pořadu New Things otevřeně přiznal, že současná podoba aplikace je tak trochu zmatek, nicméně jde o mezikrok směrem k mnohem přirozenější budoucnosti.
Zmatek v rozhraní a příslib bez záložek
Nové rozhraní aplikace původně zmátlo mnoho běžných uživatelů, kteří po aktualizaci zničehonic nemohli najít svou historii konverzací. OpenAI na reakce komunity odpovídala rychlou záplatou, která do horní části okna přidala samostatné záložky „Work“ a „Chat“ a v levém panelu nabídla rozbalovací nabídku pro přepínání mezi ChatGPT a Codexem. Ačkoliv se navigace o něco zpřehlednila, celkový vzhled zůstává zbytečně komplikovaný.
Brockman v rozhovoru potvrdil, že původním cílem vývojářů bylo spustit systém zcela bez jakýchkoliv záložek. K současnému stavu uvedl, že OpenAI potřebuje novinky nasazovat postupně, sbírat zpětnou vazbu a za chodu je ladit. Podle jeho slov by však tento kompromis měl do konce letošního roku zcela vymizet. Samostatná záložka „Work“ z rozhraní zmizí a její pokročilé agentní schopnosti se plynule a nenásilně včlení přímo do prostředí ChatGPT.
Masivní nárůst uživatelů i přes kritiku
I přes rozpačité přijetí nového uživatelského rozhraní přineslo sloučení aplikací pro OpenAI přesně ty výsledky, ve které vedení doufalo. Počet uživatelů specializovaného nástroje Codex totiž během pouhých několika dnů raketově vzrostl z 5 milionů na rovných 10 milionů.
Na dotaz novinářky, zda za tímto skokovým růstem nestojí pouze agresivní protlačování Codexu běžným uživatelům ChatGPT, Brockman namítl, že to byl do jisté míry záměr celého projektu. Hlavní vizí OpenAI je totiž zpřístupnit pokročilé funkce autonomních AI agentů široké veřejnosti a nabídnout masovému spotřebiteli nástroje, které mu pomohou vytěžit z umělé inteligence podstatně vyšší hodnotu než dosud. Rozhovor se dotkl i dalších rezonujících témat, jako je nová generace ChatGPT Voice, hardwarové ambice OpenAI nebo nedávný bezpečnostní incident na platformě Hugging Face.