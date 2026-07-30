LEGO představilo nové Bradavice. Ikonický hrad Harryho Pottera dostává nádhernou miniaturní podobu

Teprve před pár dny jsme vás informovali o tom, že LEGO chystá další zpracování Bradavic v podobě kompaktního modelu v mikroměřítku. Tehdy šlo sice pouze o únik informací, nyní už je ale vše oficiální. LEGO totiž novinku představilo a musím říct, že vypadá ještě lépe, než naznačovaly první spekulace a coby fanoušek Harryho Pottera po ní tedy určitě sáhnu.
Nový set nese označení 40975 Mini Hogwarts Castle a přináší poměrně detailně (vzhledem k velikosti) zpracovaný model slavného hradu v miniaturním provedení. Přestože nejde o největší LEGO verzi Bradavic, rozhodně jí nechybí kouzlo, ba právě naopak. Díky kompaktním rozměrům působí jako elegantní výstavní model, který si bez problémů najde místo na pracovním stole nebo v knihovně.
Stavebnice obsahuje 700 dílků a kromě samotného hradu nabídne také dvě minifigurky – Harryho Pottera a Hedviku. Právě jejich přítomnost dává modelu příjemný sběratelský nádech a odlišuje jej od větších mikroměřítkových verzí, které LEGO nabízelo v minulosti. Co se pak týče setu jako takového, na první pohled zaujme zejména množství architektonických detailů. Nechybí charakteristické věže, nádvoří ani silueta hradu, kterou fanoušci filmové série bezpečně poznají. Poměrně zajímavý pohled je i do sklepení hradu, kde nechybí jak tajemná komnata, tak i komnata se zrcadlem z Erisedu, které hrálo důležitou roli v prvním díle. Přestože tedy jde o zmenšený model, designérům se podařilo zachovat typický vzhled Bradavic velmi věrně.
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Velmi zajímavé je i to, že podle zahraničních zdrojů může jít o začátek úplně nové série mikroměřítkových stavebnic ze světa Harryho Pottera. Pokud bude o tento model zájem, LEGO by v podobném stylu mohlo zpracovat i další ikonické lokace kouzelnického světa, jako jsou Příčná ulice, Prasinky nebo Azkaban. Zatím ale nic takového potvrzeno nebylo.
Do prodeje zamíří 29. srpna za cenu 39,99 dolaru. A pokud se cena přepočtu výrazně nezmění (v době psaní článku nebyla bohužel ještě známá), půjde o velmi zajímavou stavebnici pro fanoušky, kteří chtějí mít Bradavice vystavené, ale neplánují investovat do velkých a výrazně dražších modelů. Mě osobně se pak tahle novinka líbí víc, než jsem po prvních únicích čekal. LEGO ukázalo, že i relativně malý model může působit prémiově a nabídnout dostatek detailů. A pokud je skutečně začátkem nové mikroměřítkové série z Harryho Pottera, rozhodně se máme v příštích letech na co těšit.