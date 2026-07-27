Bradavice dostanou další LEGO podobu. Chystá se nový model hradu, který potěší fanoušky Harryho Pottera

Zdá se, že LEGO zdaleka nekončí se světem Harryho Pottera. Přestože jsou Bradavice jednou z nejčastěji zpracovávaných stavebnic této série, podle nejnovějších informací se už nyní chystá jejich další verze. Tentokrát by navíc měla zaujmout především sběratele, kteří si rádi vystavují menší, ale propracované modely.
Známý leaker a.clay.brick přišel s informací, že LEGO připravuje set 40975 Microscale Hogwarts Castle, tedy hrad Bradavice zpracovaný v mikroměřítku. Podle dostupných informací má stavebnice stát 40 dolarů a do prodeje zamířit 29. srpna pro členy LEGO Insiders, zatímco běžný prodej má odstartovat 1. září. Zajímavostí je, že součástí balení má být také exkluzivní minifigurka, jejíž identita zatím zůstává zahalena tajemstvím. Právě ta by mohla být jedním z hlavních lákadel pro sběratele, kteří si podobné unikátní figurky nenechávají ujít.
Nová informace zároveň uvádí na pravou míru starší spekulace. Původně se totiž hovořilo o tom, že půjde o zářijový dárek k nákupu (GWP). Podle leakera ale šlo o omyl způsobený zkombinováním informací z různých zdrojů. Ve skutečnosti má jít o standardně prodávanou stavebnici. Přestože LEGO nabízí hned několik verzí Bradavic – od velkých sběratelských modelů až po herní stavebnice – je vidět, že o tuto lokaci mezi fanoušky stále nepolevuje zájem. Menší mikromodel může být ideální volbou pro ty, kteří chtějí mít ikonický hrad vystavený na stole nebo poličce, ale nemají prostor na některou z obřích verzí.
Jako vždy je ale potřeba připomenout, že LEGO zatím stavebnici oficiálně nepředstavilo. Pokud se však informace potvrdí, fanoušci Harryho Pottera se už na přelomu srpna a září dočkají dalšího přírůstku do stále bohatší kouzelnické kolekce.