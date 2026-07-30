iPhone Ultra uniká na dalším videu. Takto bude první Apple skládačka vypadat

Letošní podzim bude pro Apple fanoušky zajímavý suverénně nejvíce za poslední roky. Kromě klasických modelů iPhone 18 Pro bychom se totiž měli po letech čekání dočkat odhalení prvního skládacího nebo chcete-li ohebného telefonu z dílny Apple. Ten ponese označení iPhone Ultra a vzhledem k tomu, že se Apple ani tentokrát nepovedlo udržet veškeré informace o této chystané novince takříkajíc pod pokličkou, v tuto chvíli o něm již víme nepřeberné množství detailů včetně jeho kompletního vzhledu. Ten si můžete prohlédnout třeba i na videu níže, kde jeho maketu ukazuje výrobce krytů Corsair spolu se zřejmě karbonovými či aramidovými kryty, které má pro tento model připravené.
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Jak můžete na videu výše vidět, ani Corsair nepočítá s tím, že by iPhone Ultra vypadal jinak než se v posledních měsících tvrdí. I on tedy vytváří kryty pro telefon s poměrně netradičním poměrem stran (na poměry valné většiny dosavadních skládacích telefonů) či dvojitým zadním fotoaparátem, který se svým designem blíží spíše foťáku, který nabízí iPhone Air než iPhone 18 Pro. Pozornost si rovněž zaslouží velký vnější displej, který budou uživatelé využívat pravděpodobně primárně pro jednodušší, rychlejší činnosti typu příjem hovorů, odpovědi na zprávy a tak podobně. Jakmile však bude třeba něco složitějšího, přijde na řadu rozevření telefonu a práce na velké obrazovce, jejíž úhlopříčka by se měla pohybovat těsně pod hranicí 8″.
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Kromě zajímavého zpracování či nasazení výkonného 2nm čipu A20 Pro, který by měl telefonu zajistit perfektní výkon, pak bude zajímavý pohled i na operační systém, který v něm poběží. Apple má totiž údajně vsadit na hybrida iOS a iPadOS, který si vezme to nejlepší z obou verzí systémů a který bude hlavně přepínat dle toho, jak bude telefon zrovna otevřený. Jinými slovy, při složeném stavu budeme mít zřejmě v ruce telefon systémově velmi podobný klasickému iPhone, avšak po otevření bude nejspíš daleko bližší iPadu. Jak bude celý tento mix fungovat v praxi nicméně ukáže až čas, byť očekávání jsou už nyní velká a upřímně, coby ortodoxní uživatel Pro modelů se na něj začínám těšit čím dál tím víc. Právě nové možnosti mě totiž dost možná přesvědčí o tom, že je na čase z „pevného“ telefonu konečně přejít na něco zajímavějšího.