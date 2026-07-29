Extrémní vedra jsou opět tu. Jak si doma vyrobit levnou chytrou závlahu a zachránit tak trávník?

Střední Evropu v čele s Českou republikou sevře v nadcházejících několika dnech další vlna velkých veder. Teploty ve stínu by měly šplhat na mnoha místech naší země klidně i přes 35°C a na přímém slunci bude samozřejmě ještě hůř. Trávníky na našich zahradách proto dostanou pěkně zabrat, nejsou-li například zastíněny stromy či keři, potažmo zavlažovány. My na zahradě moc stromů nemáme a co se týče závlahy, nikdy zde (bydlíme zhruba hodinu severně od Brna) nějak zásadně potřeba nebyla. Když jsem však viděl, jak dopadl náš trávník po letošní první vlně veder pár týdnů nazpět a že se do perfektní kondice stále ještě nedostal, ačkoliv jej pravidelně zalévám a celkově se jej snažím opečovávat, rozhodl jsem se s vysokými teplotami nadcházejících dnů bojovat o něco chytřeji. A to doslova.
Protože na větší přestavbu zahrady se teprve chystáme a tudíž dělat teď závlahu nějak komplexněji nedává moc smysl, rozhodl jsem se letošní léto trávníku pomoci skrze přenosný závlažný systém. Konkrétně jsem sáhl po řešení od Gardena, konkrétně po modelu Aquazoom, který se dá sehnat kolem 1000 Kč v případě největší verze L a který dokáže dle výrobce při dobrém tlaku vody zavlažit až 350m2 vaší zahrady. Aby pak bylo mé řešení kompletní, závlahu jsem propojil skrze hadici ještě s chytrým zavlažovacím časovačem s podporou HomeKitu. Těch najdete na trhu relativně dost, takže si svého favorita vybere snad každý. Já sáhl po Meross Smart Sprinkler Timer, protože mi tu zbyl z recenze, ale v nabídce má zajímavé kousky třeba i Gardena, případně nejde-li vám vyloženě o HomeKit, seženete pěkné kousky i od Sonos nebo EMOS. Samozřejmě lze sáhnout i po „hloupém“ časovači, u kterého napevno nastavíte čas spuštění zálivky, ale pokud jste hračičkové jako já a rádi si danou automatizaci vyladíte co možná nejdetailněji, doporučuji sáhnout spíš po něčem s aplikací, protože ta vám ve výsledku rozváže nejvíce ruce.
Obecně platí, že nejlepší doba, kdy zalévat trávník, je brzy ráno. Naopak přes den by se zalévat příliš nemělo (speciálně nyní při vysokých teplotách) kvůli rychlému odpaření se vody a riziku spálení trávy přes vodu. Ani večer pak není úplně ideální vzhledem k tomu, že v takovém případě tráva pomalu schne a tím se zvyšuje riziko plísní, hub a tak podobně. Já mám proto už zhruba týden nastaveno kropení na půl hodiny ráno od 5:30 do 6:00 s tím, že si troufám říci, že na tento styl závlahy zatím tráva reaguje poměrně dobře a na vypálených místech začíná solidně ožívat.
V předešlých dnech jsem zaléval ob den s tím, že nyní počítám minimálně týden s každodenní intenzivní ranní zálivkou, než se vrátím zpět na režim ob jeden den. Kouslo „chytrosti“ pak tkví v tom, že si lze v doprovodných aplikacích donastavit řadu dalších věcí typu přeskočit v daný den závlahu v případě, že je dle předpovědi, kterou daná aplikace využívá, hlášen například velmi pravděpodobný déšť. Díky tomu tak ve výsledku ušetříte alespoň trochu vody a tedy i peněz. Samozřejmě pak platí, že zavlažovač můžete spustit díky propojení s telefonem i manuálně mimo nastavený harmonogram a pozlobit tak závlahou například vaše děti, manželku či domácí mazlíčky, kteří si osvěžení stříkající vodou určitě užijí.
Aby však vše fungovalo, jak má, je třeba myslet na to, že je potřeba posílat do zavlažovače vodu v dostatečném tlaku. Výrobce udává konkrétně 4 bary, což je, řekl bych, průměr v rámci klasického vodovodního řádu. Pokud tedy víte, že je u vás tlak nižší, je třeba počítat s nižším rozptylem vody. A na maximální pokrytí se dost možná nedostanete ani tak. U nás je tlak standardní (byť nemám k dispozici nic pro přesné změření) a dostřik do stran je zhruba 8 metrů jedním směrem a 14 metrů směrem druhým. Je ale pravda, že na naddimenzované hodnoty si stěžují u této závlahy i lidé v recenzích, takže jsem s tím tak trochu počítal dopředu. Naštěstí však i tyto hodnoty stačí, protože za domem velkou zahradu úplně nemáme. Pokud se pak ptáte na to, kolik vody jedna taková zálivka spotřebuje, podle aplikace Meross se půlhodinová sprcha pro trávník pohybuje v mém případě kolem 360 litrů, což jen pro zajímavost podle AI odpovídá i tlaku kolem 4 barů. Cena jedné zálivky by měla v mém případě vycházet zhruba na 50 Kč.
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Pomoci by teoreticky mohlo použití větší hadice, která by přiváděla do závlahy více vody. Doma totiž používáme 1/2“, ale pro závlahu by šla určitě použít i 3/4“, která pojme více vody. To už je ale další investice navíc, která v mém případě nedává úplně smysl. Pokud však máte 3/4“ hadici, je možné, že vám bude závlaha fungovat o něco lépe než mě. Ani já si však ve výsledku určitě nestěžuji, protože jsem byl schopen poměrně levně vyřešit (nebo minimálně minimalizovat) vypálenou trávu na zahradě, na kterou se dívat prostě nechcete. V mém případě je pak vše umocněno i tím, že naše roční dcerka tráví na zahradě prakticky celé dny a logicky tak chci, aby lezla po něčem měkkém, hezkém a jemném. Pokud tedy trápí vypálená tráva i vás, možná vás mé řešení trošku inspiruje. Pořizovací cena je totiž zhruba 2000 Kč a funkčnost velmi slušná.