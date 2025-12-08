Skrytá zbraň HomeKitu aneb jak jednoduše vytvořit vánoční osvětlení kolem domu ovladatelné iPhonem za pár korun

S Vánoci má mnoho z nás spjato nejen dobré jídlo, setkání s rodinou či pohodu u pohádek a vánočního stromečku, ale i světýlky nazdobené domy, které ve tmě krásně svítí a dodávají tomuto magickému času ještě větší kouzlo. A protože mám světýlka všeho druhu moc rád i já, samozřejmě jsem letos nemohl nevyužít šance se kolem domu pořádně vyřádit. Tentokrát jsem na to šel přitom trochu „techničtěji“ než v předešlých letech a přestože se ve výsledku nejedná ani letos o žádnou raketovou vědu, myslím si, že by mohly leckomu následující řádky do budoucna pomoci.
Protože jsem docela geek, mám rád možnost ovládat věci přes telefon, případně třeba přes Siri v HomePodu a tak podobně, stejně jako mám rád automatizace, které jsou skutečně chytré a nikoliv jen založené na čas. Asi vás proto nepřekvapí, že jsem letos chtěl okolí domu vyzdobit trochu chytřeji než jen klasickými světelnými řetězy ať už na baterie či do elektřiny vybavené časovači, které běží ve formátu 6 hodin svícení – 18 hodin odpočinek.
Jenže jak to udělat tak, aby vás to finančně nezruinovalo? Protože když se podíváte na nabídku venkovních světelných řetězů s podporou aplikací, ideálně pak HomeKitu, poměrně rychle zjistíte, že se jedná o dost drahou záležitost, pro kterou třeba ani nemáte tak úplně využití, jelikož by vám stačilo vlastně jen vypnutí, zapnutí a potažmo možnost automatizace třeba na základě západu slunce. Odpověď je v tomto případě jednoduchá – stačí sáhnout po obyčejných chytrých zásuvkách s podporou HomeKitu, které stačí připojit do vaší Domácnosti a pak už si vše nastavit tak, jak jste zvyklí.
Možná vás teď napadá, že je tato myšlenka sice hezká, ale vaše domácí WiFi vám třeba nedosáhne na zahradu nebo do sklepa, kam byste standardně zásuvku zapojili. A právě zde přichází ona skrytá zbraň HomeKitu, o které jsem mluvil v titulku. Této platformě je totiž jedno, na jaké WiFi je dané zařízení připojeno, pokud se jedná o síť, kterou je schopná vidět vaše domácí centrum (tedy Apple TV). To jinými slovy znamená, že pokud máte třeba někde na půdě centrální router, ze kterého míří kabely do dalších částí vašeho domu či pozemku (třeba my máme z centrálního routeru natažené kabely do každého patra, sklepa i na zahradu), můžete si chytrou zásuvku připojit na WiFi na druhém konci vašeho pozemku (třeba nějakou zahradní), kterou z gauče vůbec nevidíte. A i v takovém případě vám bude HomeKit fungovat.
Právě díky tomuto řešení tak jsem schopen ovládat jednoduše přes telefon jak světýlka, která jsou připojena k zásuvce ve sklepě, tak i světýlka, která jsou napájena z nedaleké garáže – v obou případech jsou totiž na daných místech umístěné routery kvůli WiFi pokrytí, díky čemuž jsou zde chytré produkty schopné komunikovat.
Jakmile máte tohle vyřešeno, pak už je vše naprosto jednoduché a co víc, i poměrně levné. Stačí vám totiž už jen nakoupit voděodolné světelné řetězy, které jste pak schopni právě díky zásuvce ovládat na dálku a to jak v režimu vypnuto/zapnuto, tak samozřejmě i skrze automatizace, scény a vůbec vše, co HomeKit umožňuje. Já letos vsadil konkrétně na venkovní osvětlení od EMOS, které lze prakticky celý vánoční čas sehnat na Alze v pěkných slevách, ale které je hlavně škálovatelné díky možnosti jednoduchého propojení skrze konektory. Pro mě osobně tedy naprosto ideální řešení a to jak do budoucna.
Pokud tedy řešíte podobnou záležitost, myslím si, že právě díky možnostem HomeKitu jste schopni vše vyřešit jednak poměrně jednoduše a jednak i levně. Baví-li vás tedy stejně jako mě podobné legrácky, nyní už víte, jak na to.