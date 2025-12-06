Jak fotí iPhone 17 Pro vánoční osvětlení za tmy? Vyzkoušeli jsme to, podívejte se na výsledek

Máme tu prosinec, což v mnoha městech (nejen) Česka znamená jediné – vánoční výzdoba na ulicích a náměstích začíná naplno zářit, čímž dotváří příjemný advent, potažmo později Vánoce. A jelikož je tato výzdoba leckdy opravdu povedená, určitě si jí bude chtít mnoho z vás vyfotit na svůj telefon. Pravdou však je, že to není jen tak. Zářící světýlka do tmy jsou totiž pro fotoaparáty poměrně zásadní výzvou, se kterou si zejména starší telefony ne úplně dobře vždy poradí.
Nejednou jsem se pak osobně setkal i s tím, že zatímco okem vypadá daná „scéna“ opravdu nádherně, na fotce ani zdaleka tak dobře nevynikne a to zpravidla právě kvůli tomu, že jí foťák zachytí jednoduše řečeno jinak, než jak vypadá v reálu. O to zvědavější jsem byl na to, jak si s letošním vánočním osvětlením poradí iPhone 17 Pro coby nynější vlajková loď Applu. Na jedné z našich večerních procházek jsem proto vyfotil pár fotek, abychom si mohli společně udělat alespoň hrubou představu o tom, co foťák letošních iPhonů zvládá. A musím říci, že to špatné rozhodně není.
Fotogalerie
Cílem tohoto fototestu nebylo určitě vytvořit nějaká umělecká díla, ale spíš vyzkoušet, jak na tom vlastně výsledná kvalita fotek z jednotlivých foťáků a zejména pak z teleobjektivu je. A nebojím se říci, že výsledek je opravdu dobrý. Ačkoliv má teleobjektiv vcelku mizernou světelnost f/2,8 (což je však v mobilním světě lepší standard) a tedy by měl teoreticky při horších světelných podmínkách pokulhávat, přijde mi, že míra detailů, které lze zejména při 4x optickém přiblížení zachytit, je opravdu dobrá.
Co se pak týče širokoúhlého Fusion foťáku, ten odvádí dle očekávání opět velmi dobrou práci a zle na tom není ani ultraširokoúhlý objektiv, byť u něj je vidět, že detaily na fotce mají tendenci splývat. Příjemným zjištěním je i fakt, že díky antireflexním vrstvám na foťácích jsou alespoň zčásti eliminovány odlesky. Ano, jsou tu stále,ale v menší míře.
Je tu však jedno zásadní ale. Fotit musíte v takovém přítmí, které ještě nevyžaduje aktivní noční režim. Jakmile se totiž noční režim spustí a foták sbírá pár vteřin data ze scény, svítící objekty budou těžce přepálené, jak můžete vidět na pár snímcích níže. V obou případech se jedná o 4x optické přiblížení teleobjektivem.
Fotogalerie #2
Naštěstí ale platí, že díky relativně velkým senzorům jsou všechny tři zadní foťáky schopné fotit bez aktivního nočního režimu i v poměrně velkém přítmí. A pak je tu samozřejmě i možnost ruční deaktivace tohoto režimu, kterou bych však doporučoval jen v případě, že vám telefon nabízí dobu sběru dat maximálně do dvou sekund. Cokoliv výše je totiž pak už dost tmavé.
Pokud si tedy brousíte zuby na focení vánočních světýlek ať už doma nebo venku, vězte, že letošní iPhony jsou v tomto směru opravdu spolehlivé. Určité mezery sice stále vidět lze, nicméně pěknou vzpomínku na advent a Vánoce 2025 s nimi vykouzlíte bez problému.