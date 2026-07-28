Samsung získal obří zakázku od Applu. Vyrobí jednu z největších novinek chystaného MacBooku Ultra

Apple podle nejnovějších informací definitivně vsadí na Samsung Display. Právě jihokorejská společnost má být výhradním dodavatelem OLED dotykových panelů pro připravovaný MacBook Ultra, který by měl dorazit na přelomu letošního a příštího roku. Jde o další střípek do skládačky potvrzující, že Apple chystá největší proměnu svých profesionálních notebooků za posledních několik let.
Podle informací z dodavatelského řetězce nebude Apple využívat displeje od LG ani jiného výrobce. Veškerou výrobu nových panelů zajistí Samsung Display, který má s OLED technologiemi dlouholeté zkušenosti. Pro Apple jde o důležitý krok, protože právě displej bude jednou z největších novinek celé nové generace MacBooků.
Nový MacBook Ultra má nabídnout hybridní OLED panel s podporou dotykového ovládání. Oproti současným mini-LED displejům by měl přinést výrazně lepší kontrast, dokonalejší černou, nižší spotřebu energie i živější podání barev. Zároveň by se mělo jednat o vůbec první Mac, který umožní ovládání dotykem, což je funkce, kterou Apple u notebooků dlouhé roky odmítal.
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Připravovaný MacBook Ultra ale nemá být jen o novém displeji. Očekává se také tenčí konstrukce, menší rámečky kolem obrazovky a celkově přepracovaný design. Pod kapotou by měly pracovat čipy M5 Pro a M5 Max, přestože by se podle dřívějších očekávání nabízelo nasazení generace M6. Důvodem má být snaha Applu uvést nový design na trh co nejdříve.
Pokud se současné informace potvrdí, čeká fanoušky Maců jeden z největších generačních skoků od roku 2021. OLED displej s dotykovým ovládáním by mohl výrazně změnit způsob práce s macOS a zároveň ukázat, že Apple začíná přehodnocovat některé své dlouholeté postoje k ovládání notebooků. Přesto si na oficiální potvrzení budeme muset ještě několik měsíců počkat.