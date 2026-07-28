MacBook Ultra se změní nejvíc za poslední roky. Apple chystá revoluci v displeji i konstrukci

Že Apple podle spousty dosavadních úniků připravuje největší proměnu svých profesionálních notebooků od roku 2021 je už tak trochu veřejným tajemstvím, stejně jako řada specifikací, které má zařízení nabídnout. Chystaný MacBook Ultra totiž nemá dostat jen vyšší výkon, ale také zcela nový design, který přinese hned několik dlouho očekávaných novinek. A pokud se dosavadní informace potvrdí, půjde o jednu z největších změn v historii MacBooků.
Tou nejzásadnější má být nasazení OLED displeje, který nahradí současné mini-LED panely. Díky tomu by měl MacBook nabídnout dokonalejší černou, vyšší kontrast, živější barvy, lepší energetickou efektivitu i delší výdrž na baterii. Zároveň se spekuluje o tom, že půjde o první Mac s dotykovým displejem, což je funkce, kterou uživatelé požadují řadu let a kterou Apple dosud důsledně odmítal. Právě dotyk by ale za mě mohl být opravdu zajímavou změnou, kterou leckdo využije. Přeci jen, dotykové ovládání je všude kolem nás a občasná možnost například rychlého přiblížení, swajpnutí a tak podobně by se mohla hodit i na displeji MacBooku.
Velké změny čekají také samotnou konstrukci notebooku. Apple údajně připravuje tenčí šasi, nové vnitřní uspořádání i modernizovaný design displeje s menšími rámečky. Ve hře je rovněž nasazení Dynamic Islandu, který dnes známe především z iPhonů. Přestože zatím není jisté, zda se této novinky skutečně dočkáme, v zákulisí se o ní hovoří stále častěji.
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Zajímavé je, že první generace MacBooku Ultra má podle dostupných informací dorazit ještě s čipy M5 Pro a M5 Max, nikoliv s generací M6. Apple tak zřejmě chce spojit zcela nový design s již ověřenou platformou a teprve později přejít na další generaci čipů. Uvedení notebooku je aktuálně očekáváno na přelomu roku 2026 a 2027, přesný termín ale může ovlivnit situace na trhu s paměťovými čipy.
Pokud se všechny dosavadní úniky potvrdí, čeká profesionální řadu MacBooků největší evoluce za posledních několik let. OLED displej, možný dotykový panel, tenčí konstrukce a další designové změny by mohly z MacBooku Ultra udělat jeden z nejzajímavějších produktů, které Apple v příštích měsících představí.