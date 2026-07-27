Apple vydal macOS Tahoe 26.6. Nezapomněl ale ani na starší Macy se Sonoma a Sequoiou

Apple dnes pokračuje v nadílce aktualizací a vedle iOS, iPadOS, watchOS, tvOS či visionOS uvolnil také novou verzi macOS Tahoe 26.6. Dobrou zprávou je, že společnost nezapomněla ani na uživatele starších verzí systému. Ti si mohou stáhnout macOS Sonoma 14.8.8 a macOS Sequoia 15.7.8, které přinášejí především bezpečnostní opravy a zvýšení stability systému.
Majitelé Maců s nejnovějším systémem macOS Tahoe 26 si mohou aktualizaci stáhnout přes Nastavení systému – Obecné – Aktualizace softwaru. Apple v poznámkách k vydání neuvádí žádné nové funkce, což naznačuje, že se vývojáři soustředili hlavně na opravy chyb, bezpečnostní záplaty a celkové vyladění systému před příchodem macOS 27.
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Aktualizace však dorazily i pro uživatele, kteří z různých důvodů zůstávají na starších verzích macOS. macOS Sonoma 14.8.8 i macOS Sequoia 15.7.8 jsou určeny především pro Macy, které ještě nepřešly na Tahoe nebo jej kvůli hardwarovým omezením nainstalovat nemohou. I zde jde především o servisní vydání zaměřené na bezpečnost a spolehlivost systému.
Pokud tedy vlastníte Mac, vyplatí se zkontrolovat dostupnost aktualizací bez ohledu na to, jakou verzi macOS používáte. Dnešní balík oprav totiž pokrývá hned tři generace systému a ve všech případech se doporučuje instalaci zbytečně neodkládat.