Apple vydal watchOS 26.6, tvOS 26.6 i visionOS 26.6. Nové funkce nečekejte, bezpečnostní aktualizace ale ano

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Po dnešním vydání iOS 26.6 a iPadOS 26.6 Apple nezapomněl ani na další zařízení ve svém ekosystému. Pro uživatele Apple Watch, Apple TV a Vision Pro totiž uvolnil nové verze watchOS 26.6, tvOS 26.6 i visionOS 26.6. Pokud jste čekali nové funkce, budete nejspíš zklamáni. Hlavním cílem všech tří aktualizací jsou totiž opravy chyb, vyšší stabilita a bezpečnost.
Největší pozornost si z trojice aktualizací zaslouží watchOS 26.6, u kterého Apple výslovně uvádí také bezpečnostní opravy. Majitelé Apple Watch by proto s instalací příliš neměli otálet. Aktualizaci lze nainstalovat prostřednictvím aplikace Watch na iPhonu v sekci Obecné – Aktualizace softwaru.
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Stejně jako u hodinek přináší tvOS 26.6 především vyšší stabilitu systému na Apple TV. Apple v poznámkách k vydání nezmiňuje žádné nové funkce ani změny uživatelského rozhraní, takže jde o klasickou servisní aktualizaci, která má zajistit co nejhladší fungování zařízení před příchodem tvOS 27.
Aktualizace se dočkal také Apple Vision Pro. visionOS 26.6 vedle oprav chyb obsahuje i bezpečnostní záplaty a je dostupný pro všechny podporované headsety. Instalaci provedete v aplikaci Nastavení v sekci Obecné – Aktualizace softwaru. Během instalace je potřeba headset odložit, přičemž průběh aktualizace se zobrazuje na vnějším displeji EyeSight.
Všechny dnešní aktualizace představují s největší pravděpodobností poslední větší servisní vydání před příchodem nové generace operačních systémů. Už v září totiž Apple očekávaně vydá watchOS 27, tvOS 27 i visionOS 27, které přinesou nové funkce představené na letošní vývojářské konferenci WWDC.