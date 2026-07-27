Apple vydal iOS 26.6. Přináší důležité opravy a připravuje iPhony na příchod iOS 27

Očekávání se naplnila. Apple totiž před malou chvílí skutečně uvolnil pro všechny uživatele iOS 26.6. Nová aktualizace sice nepřináší žádné výrazné novinky, přesto byste ji neměli přehlížet. Zaměřuje se totiž především na opravy chyb, bezpečnostní záplaty a zároveň připravuje iPhony na příchod očekávaného iOS 27, který dorazí už během září. Aktualizaci si můžete stáhnout klasicky přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. iOS 26.6 je k dispozici pro všechny iPhony, které podporují iOS 26, a Apple jej vydává přibližně měsíc po předchozí bezpečnostní aktualizaci iOS 26.5.2.
Ačkoliv Apple v poznámkách k vydání neuvádí žádné nové funkce, potvrzuje, že aktualizace obsahuje opravy chyb a bezpečnostní vylepšení. Podle dřívějších informací navíc iOS 26.6 optimalizuje index Spotlightu, aby byl systém připraven na nové AI funkce a vylepšenou Siri, které dorazí s iOS 27. Díky tomu by měl být přechod na novou generaci systému rychlejší a plynulejší.
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Společně s iOS 26.6 Apple vydal také iPadOS 26.6, watchOS 26.6 a tvOS 26.6. Ani tyto aktualizace nepřinášejí nové funkce, ale zaměřují se na stabilitu, opravy chyb a bezpečnost. Pokud už netrpělivě vyhlížíte iOS 27, je iOS 26.6 velmi pravděpodobně poslední větší aktualizací současné generace systému. Veřejná verze iOS 27 by podle dosavadních odhadů měla dorazit v polovině září, krátce před zahájením prodeje nové řady iPhone 18.
Tak snad už mi konečně zmizí to sekání animací.